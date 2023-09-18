港怡醫院引嶄新癌症治療技術　設跨專科團隊一站式支援

癌症是本港的「頭號殺手」，不少人一旦確診，身心承受沉重的壓力。港怡醫院提供全面的腫瘤科服務，涵蓋專科門診、影像診斷、各種治療包括手術、化學治療、放射治療等，以及術後復康治療，一站式的服務讓病人可安心接受診治。港怡醫院設立多個腫瘤治療中心，針對不同種類的癌症，例如頭頸癌、惡性骨骼肌肉腫瘤、婦科癌、腹膜癌及肺癌等，中心由跨專科的醫療團隊管理，配合嶄新的醫療設備和技術，為病人制訂合適的個人化治療方案。

▲ 港怡醫院

採用跨專科合作模式 提供一站式醫療服務



在整個癌症治療的過程中，由診斷、確診、治療到術後康復，需涉及多個專科。病人抗癌的同時，若要四出求醫，或會增加心理壓力，影響治療效果。港怡醫院設有多個腫瘤治療中心，採用跨專科合作模式，為病人提供一站式的醫療服務。

各個中心的跨專科團隊由不同專科的醫生、護士及專職人員組成，成員包括臨床腫瘤科、婦科腫瘤科、外科、耳鼻喉外科、整形外科、骨科、呼吸系統科、麻醉科、放射科及病理科等專科醫生；專科護士及專職醫療人員如放射治療師、物理治療師、職業治療師、營養師、臨床心理學家等亦是病人治療與康復路上的重要夥伴。

此外，每個腫瘤治療中心均設有腫瘤委員會，成員包括不同專科的醫生。委員會定期召開會議，深入討論醫院所有的癌症個案，以確保每位病人得到合適、有效的治療及程序。委員會亦與香港大學醫學院合作，探討及硏究最新的治療方法和技術。

▲ 港怡醫院放射治療及腫瘤科中心設有先進的儀器，提供各種放射治療技術，適用於治療不同的癌症。

致力創新求進 持續引入嶄新治療方案及高端設備



近年醫療科技發展迅速，港怡醫院持續引進嶄新的治療方案，為癌症病人帶來更多治療選擇。以治療腹膜癌為例，醫院早前引入了腹腔溫熱灌注化療（HIPEC）及腹腔加壓霧化化療（PIPAC）。腫瘤細胞減滅手術可配合HIPEC進行治療，首先由外科醫生以手術清除所有看得見的腫瘤，並在病人仍處於麻醉狀態時，將經加熱的化療藥，透過導管直接注入腹腔，藥物溶液在高達攝氏42度的高溫狀態下，有助加強癌細胞對藥物的的滲透性，提升治療效果。PIPAC則是一種較新的微創程序，手術只需約一小時，研究顯示PIPAC可紓緩腹膜癌的症狀，以及化療的副作用。

對於治療中期肝癌，港怡醫院最近引入嶄新的「先縮後除」綜合治療方案，當中涉及肝動脈栓塞化學療法、軀體立體定位放射治療及免疫療法，目的是將腫瘤縮小至可進行手術切除，從而根治肝癌。有研究顯示，近五成原本不適合接受手術的中期肝癌病人，透過此治療方案可達至根治效果。

▲ 透過數碼減影血管造影設備可進行介入放射治療，適用於治療肝癌等癌症。

癌症治療講求精準度及安全性，港怡醫院配備先進的醫療儀器，為癌症病人提供精準、個人化並具成效的治療選擇。介入放射治療可以透過影像導航，如數碼減影血管造影、電腦掃描、超聲波等進行多方面癌症治療。以治療肝癌為例，可進行腫瘤射頻或微波消融術、肝動脈栓塞化學療法或Y90微粒選擇性內放射治療等微創手術。視乎腫瘤的大小及狀況，可有效地控制腫瘤，甚至將之完全消滅。

▲ 新一代的直綫加速器可為病人帶來更精準、舒適、高效和安全的治療。

港怡醫院放射治療及腫瘤科中心設有先進的儀器，提供強度調控放射治療（IMRT）、軀體立體定位放射治療（SBRT）及影像導向放射治療（IGRT）等，適用於治療不同的癌症。醫院更引入了新一代的直綫加速器，可提供100%影像導向放射治療，為病人帶來更精準、舒適、高效和安全的治療。

港怡醫院擁有專業的醫療團隊，採用創新的醫療技術，並配備尖端的醫療設備，致力為病人提供卓越有效的醫療服務。

(特約)