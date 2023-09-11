議員陳仲尼任杭州亞運火炬手　被旁邊市民問：哪位？

▲ 陳仲尼成為杭州第亞運火炬傳遞紹興站的火炬手。(陳仲尼fb圖片)

距離杭州第19屆亞運會開幕不足兩周，開幕式前的火炬傳遞日前已展開。原來，香港也有人有份成為火炬，其中一位，就是本港的民建聯立法會議員陳仲尼，他成為杭州第亞運火炬傳遞紹興站的火炬手，他更自爆一段被當地市民問是哪位的經歷。

陳仲尼話，今早在跑道等候時，旁邊有市民問他是哪位，來自什麼地方？他回答，自己是香港同胞，之後大家都好高興，高呼「歡迎香港同胞」，所以他感受到內地同胞仍然好歡迎香港，大家血濃於水，最重要和諧共處。

▲ 陳仲尼成為杭州第亞運火炬傳遞紹興站的火炬手。(陳仲尼fb圖片)

對於成為火炬手，陳仲尼話，感到無上光榮，人生其中一個亮點之一。他覺得，一生人有一次擔任奧運或者亞運火炬手，是十分難得的，因為，首先要中國成為主辦國，然後在港澳同胞中獲選，而他就是以港澳同胞身份成為今次紹興站170位火炬手之一。

陳仲尼又話，自己本身是浙江紹興人，今次參加的火炬傳送就是紹興站，紹興祖籍的人返回家鄉，做火炬傳遞手，所以特別有感情。而且在過去4年，他擔任香港浙江省同鄉會聯合會會長，在促進浙江省與香港兩地交流合作，包括在抗疫、防疫中，如何協調浙江省相關部門，配合將內地物資支援香港同胞等工作，得到認同。

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