  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 17:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

議員陳仲尼任杭州亞運火炬手　被旁邊市民問：哪位？

政治 16:00 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

陳仲尼成為杭州第亞運火炬傳遞紹興站的火炬手。(陳仲尼fb圖片)

距離杭州第19屆亞運會開幕不足兩周，開幕式前的火炬傳遞日前已展開。原來，香港也有人有份成為火炬，其中一位，就是本港的民建聯立法會議員陳仲尼，他成為杭州第亞運火炬傳遞紹興站的火炬手，他更自爆一段被當地市民問是哪位的經歷。

童學園

陳仲尼話，今早在跑道等候時，旁邊有市民問他是哪位，來自什麼地方？他回答，自己是香港同胞，之後大家都好高興，高呼「歡迎香港同胞」，所以他感受到內地同胞仍然好歡迎香港，大家血濃於水，最重要和諧共處。

陳仲尼成為杭州第亞運火炬傳遞紹興站的火炬手。(陳仲尼fb圖片)

對於成為火炬手，陳仲尼話，感到無上光榮，人生其中一個亮點之一。他覺得，一生人有一次擔任奧運或者亞運火炬手，是十分難得的，因為，首先要中國成為主辦國，然後在港澳同胞中獲選，而他就是以港澳同胞身份成為今次紹興站170位火炬手之一。

陳仲尼又話，自己本身是浙江紹興人，今次參加的火炬傳送就是紹興站，紹興祖籍的人返回家鄉，做火炬傳遞手，所以特別有感情。而且在過去4年，他擔任香港浙江省同鄉會聯合會會長，在促進浙江省與香港兩地交流合作，包括在抗疫、防疫中，如何協調浙江省相關部門，配合將內地物資支援香港同胞等工作，得到認同。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【黑雨水浸】楊何蓓茵：暴雨期間救援人員傾巢而出　今動員非緊急部門善後
11:28 2023/09/09
【黑雨水浸】楊何蓓茵：暴雨期間救援人員傾巢而出　今動員非緊急部門善後
【黑雨水浸】李家超視察粉嶺馬尾下村及聯和墟社區會堂　肯定公務員動員工作
13:56 2023/09/09
【黑雨水浸】李家超視察粉嶺馬尾下村及聯和墟社區會堂　肯定公務員動員工作
【世紀暴雨】李家超：各界人士雨災後積極幫忙善後　香港有潛力成為慈善中心
今日 14:59
【世紀暴雨】李家超：各界人士雨災後積極幫忙善後　香港有潛力成為慈善中心

你可能感興趣

【黑雨水浸】楊何蓓茵：暴雨期間救援人員傾巢而出　今動員非緊急部門善後
11:28 2023/09/09
【黑雨水浸】楊何蓓茵：暴雨期間救援人員傾巢而出　今動員非緊急部門善後
【黑雨水浸】李家超視察粉嶺馬尾下村及聯和墟社區會堂　肯定公務員動員工作
13:56 2023/09/09
【黑雨水浸】李家超視察粉嶺馬尾下村及聯和墟社區會堂　肯定公務員動員工作
【世紀暴雨】李家超：各界人士雨災後積極幫忙善後　香港有潛力成為慈善中心
今日 14:59
【世紀暴雨】李家超：各界人士雨災後積極幫忙善後　香港有潛力成為慈善中心
香港 民建聯 浙江省 立法會 亞運會 杭州 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我