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【啟德發展】倡70億建「九東雲巴」跨海橋　A4聯盟︰有凌駕性公眾利益無懼保護海港條例

政治 15:54 2023/09/11

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立法會議員張欣宇（中）。（趙居逸攝）

為解決啟德的交通需要，立法會A4聯盟與「香港新方向」建議，打造橫跨啟德及觀塘避風塘的「九東雲巴」跨海橋，並沿茶果嶺道至油塘港鐵站，整體造價約為70億，料動工需時5年，惟該建議或違反現行《保護海港條例》，A4聯盟立法會議員張欣宇認為建跨海橋，有凌駕性公眾利益，故對打破相關條例有信心。

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現行《保護海港條例》規定不可以在維港範圍填海，除非證明有「凌駕性的公眾需要」，並提供具「有力和令人信服」的資料。本身為鐵路工程師的張欣宇認為，政府早前亦有研究建立，橫跨啟德及觀塘海濱花園的自動行人通道，「同樣屬於凌駕性的公眾利益，為何不興建跨灣大橋？」

他又指，即使是10號風球的「蘇拉」襲港，觀塘避風塘內無大型重船停泊，故相信有關工程不會影響碼頭內船隻的正常出行。

跨海大橋示意圖。

提升遊客來港第一印象　解決區內交通出行不便

A4聯盟立法會議員林素蔚表示，雲巴和跨海大橋可打造類似「希臘愛琴海懸浮列車」的賣點，作為香港特色景點，可令遊客提升來港後對香港第一個印象。

九龍城區議員張景勛指，政府此前估算啟德跑道區內能容納13萬居住人口，並為11萬人口提供優質的工作環境，隨着啟德體育館、區域性醫院、簡約公屋、郵輪碼頭等投入使用，目前的交通配套將難以負荷，必須受搭建集體運蝓系統。

香港新方向研究主管李煒林則表示，觀塘、茶果嶺及油塘未來皆有房屋發展的規劃，而油塘灣將由傅統工業區轉型至住宅區，預計可提供數萬伙單位，而未來啟德體育園、簡約公屋等政府各項工程即將落成，啟德一帶的交通需求預計出現幾何級增長，相信九龍雲巴可徹底解決區內交通出行不便的問題。

立法會A4聯盟與「香港新方向」建議，「九東雲巴」整體走線從啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至啟德跑道區盡頭，之後橫跨觀塘避風塘至茶果嶺海濱長廊，再沿茶果嶺道至油塘港鐵站，全程約7公里，設置8個車站，包括車站廣場站、體育園站、都會公園站、跑道站，郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站及油塘站，總路程約7公里，耗時約19分鐘，中間包含連結啟德跑道區和麗港城的跨灣大橋。

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記者：趙居逸

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