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【助己助人】苦惱自閉症女兒求職路　4孩爸爸開農場給SEN人士一份工

育兒經 16:06 2023/09/11

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余炳麟與一班朋友創辦了智障人士就業合作社（E4PID）。

助己也是助人。新加坡一名4孩爸爸，因為幼女患上自閉症，考慮到幼兒長大後尋找工作比較困難，因緣際會下與朋友開創了智障人士就業合作社，除了希望為智障人士創造就業機會，也想為他們提供一個有愛及溫馨的社交圈子，令人為之動容。

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綜合新媒報導，該名男子名余炳麟，現年58歲。他共育有4名女兒，當中18歲的小女兒患有自閉症。

其實，余炳麟早已與智障人士結下了不解之緣。13歲時，他參加了學校的義工接觸了一名智障女生，因為溝通問題，對方一拳打在余炳麟臉上，不「打」不相識，自此便與對方成為了朋友。

在2012年，有一班特殊教育需要兒童（Special Educational Needs，簡稱SEN）的家長，為了讓自家的孩子們在成年後可以順利投身社會，便創辦了智障人士就業合作社（E4PID），當中的一員便包括了余炳麟。

9年後，他們更籌募了5萬新加坡元（約28萬8千港元）的資金，在合作社轄下經營了一個名為「蘑菇伙伴Mushroom Buddies」的農場。在30多名義工和1名職員的協助下，現在6名的SEN僱員學會採摘、修剪、包裝蘑菇等技能。

余炳麟指出成立合作社的原因，除了想為SEN人士提供更多機會，也想給他們一份「歸屬感」，

我們去上班不是為了完成某件事情而已，上班也是我們社交生活的一部分，所以，我們也想為他們創造一個有愛有溫馨的社交圈。 

談起對未來的發展，余炳麟直言，「希望未來能夠更好地利用目前閒置的空間，提高生產量，爭取更多餐館和我們長期合作。」此外，現在社交媒體發達，他希望能透過它們讓更多的消費者能注意到他們。

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責任編輯︰王明芳

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