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【超市大搜查】台式飲品走糖加配料熱量仍隨時超標　營養師揭高糖飲食12大禍害

保健美顏 18:27 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

台式飲品走糖加配料熱量仍隨時超標，營養師揭高糖12大禍害。

減肥想飲台式飲品，很多人會選擇無糖茶底，再加一款配料增加口感；但營養師提醒，就算茶底是無糖，添加配料中的精製糖糖份和熱量都不容小覷，分分鐘攝取超標！

最新影片：

童學園

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，詳細列舉台式飲品中常見的18款配料，每款以約「加一份」的熱量估值。另外，除了無糖茶是0卡路里，無糖奶茶本身則已有375卡路里，加上配料就不得了，因配料裡面也潛藏了大約2至4顆方糖量的精製糖！而在18款配料中，只有6款較為推薦：

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高糖12大禍害

高敏敏引用台灣衛福部建議，指出每人每日精製糖攝取量，不應超過整日總熱量的10%，並最好控制在5%以下。每人假設每日攝取總熱量2,000kcal，糖的攝取則應低於200kcal，即控制在大約25g至50g份量。

另外，高敏敏又指出，糖份攝取過多，會對身體帶來很多負擔。例如以下12項健康危機：

  • 易胖：吃糖=增加熱量，造成體重上升。
  • 蛀牙：造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質。
  • 加速變老：糖化終產物（AGEs）會加速老化機制。
  • 內分泌失調：當糖分攝取過多，身體會增加分泌島素。
  • 血壓升高：刺激血管發炎造成血壓上升。
  • 血脂升高：使血液中的三酸甘油脂濃度提升。
  • 糖尿病：胰島素敏感度下降，造成糖尿病風險。
  • 心血管疾病：糖使血管內膜老化，造成動脈硬化。
  • 頭昏、頭痛：血糖快速變化導致頭痛。
  • 影響認知功能、情緒：長期高血糖下，會影響腦血管健康。
  • 脂肪肝：過多的糖會使肝臟脂肪堆積。
  • 冒粉刺、痘痘：吃太多糖，容易影響荷爾蒙，造成皮膚問題。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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