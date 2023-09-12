【運動尖子】小六女生視每個困難是學習 入選香港跆拳道代表隊盼為港爭光

▲ 伍焯琳現時就讀佛教榮茵學校六年班，在老師眼中是一個積極正向的學生。

為求卓越表現，運動員不單努力拼搏，更需要保持正向思維，克服重重難關作出改進。今屆獲得「2022-2023屈臣氏香港學生運動員獎」的伍焯琳，正是憑著自己努力，入選香港跆拳道代表隊，將來盼能代表香港出戰各項國際賽事。

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伍焯琳現時就讀佛教榮茵學校六年班，在老師眼中是一個積極正向的學生。焯琳自幼稚園開始，媽媽已努力栽培，接觸不同的運動如越野單車。 剛開始時，焯琳只覺得做運動「好有型，好刺激，好有滿足感」。後來在學校舉辦的課外活動及體育堂中，接觸更多運動項目，跳繩、田徑、芬蘭木棋、推鉛球、籃球等。 透過不同運動項目，了解到付出時間訓練外，更要有堅強的內心去面對挫折。

焯琳表示，訓練經常面對挫折和受傷，為贏得比賽，付出不少努力和汗水，惟未能次次如願以償。幸而有媽媽在背後支持和老師鼓勵下，培養焯琳擁有樂觀和堅毅的性格，她很享受訓練過程，從不輕易放棄。想到平日艱苦的訓練，焯琳說：「訓練會令我感到好攰，但不辛苦。」

焯琳是一個正向的小孩，她視每個困難都是一個學習，讓她反思自己和作出改進，每次突破後，她都會感到十分有成功感。更重要是家人、老師、班主任和教練給予很多支持和鼓勵，讓她在困難時不會感到孤單。

焯琳認為現時成績歸功於老師和身邊一直支持她的人，並感恩媽媽從小對她的信任，相信她能夠兼顧學習與運動。媽媽稱，焯琳小時候在運動表現已較其他同齡小朋友突出。對於學業只求她每天完成家課，遵守學校規則，學業成績盡力而為就可以。每當焯琳想嘗試新的運動項目，媽媽亦從不拒絕，令她可以在運動上作出不同嘗試，全力追夢。

另外，焯琳亦好感謝學校及田徑教練對她的肯定。她特別感恩自己在一年級時，遇上一位很愛錫她的班主任 - 吳麗芳老師。當時吳老師經常為她打氣，即使成績未如理想，亦對她循循善誘，讓她銘記於心，更令她明白「搏盡無悔」的道理。焯琳表示，吳老師尚未知悉她入選港隊消息，望日後獲得佳績後，可立刻告知吳老師，給她一個驚喜，報答對自己的栽培。同時，她希望將來成為一個出色的運動員，讓家人及老師引以為傲。

談到未來的目標，焯琳希望短期內加強鍛煉體能，令自己以理想狀態進行港隊訓練，昐十年內能代表香港參加國際比賽。焯琳相信，只要保持感恩的心態，就可以克服重重困難，成就自己，實現夢想。

佛教榮茵學校的教學團隊不單具備豐富的學科知識和卓越的教學技巧，更有着同一份信念，深信每位同學，不論在學業或體藝上，都有自己獨特的「閃光點」(Shining Point) 。學校老師細意發掘學生潛質，竭力協助他們盡展所長。學校致力提供各項資源和平台，讓學生能夠於小學階段認識自我，培養成就感，為自己探索一個可努力及發展的方向，規劃人生藍圖。「Let everyone shine！」

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責任編輯︰王明芳