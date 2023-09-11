【慈善之都】馬會撥款50億元成立公益慈善研究院　推廣公益慈善領先思維

▲ 在今天的香港國際慈善論壇開幕典禮上，香港特別行政區行政長官李家超（前排右七）、 馬會主席利子厚（前排左七）、副主席廖長江（前排左六）、眾馬會董事、行政總裁應 家柏（前排右六）及一眾馬會管理委員會成員，為公益慈善研究院的標誌揭幕後合照。

馬會宣布成立公益慈善研究院，匯聚本地、區域及全球力量惠澤各地。馬會今日（11日）在香港西九文化區舉行的2023香港國際慈善論壇的開幕典禮上，宣布成立公益慈善研究院。

由香港賽馬會慈善信託基金主辦的2023香港國際慈善論壇，匯聚來自世界各地近70名知名演講嘉賓和1,600名業界領袖和代表，當中包括慈善組織、學術界、商界、社會和政府代表，並由行政長官李家超和香港賽馬會主席利子厚主禮開幕典禮。

公益慈善研究院集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，為中國以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻。研究院立足東方，面向國際，致力與基金會、公益慈善持份者和其他機構合作，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，為業界構建交流平台，共襄善舉，普惠社群。馬會已承諾撥款50億港元作為研究院的初始基金，助其履行使命。

行政長官李家超表示︰「香港銳意在公益慈善事業擔任更重要角色，以加強慈善工作的社會影響力。香港賽馬會慈善信託基金主辦的香港國際慈善論壇和其慈善相關工作，有助我們實現構建更公平社會的目標，對社會有莫大裨益。」他補充說：「我深信今天成立的公益慈善研究院，將有助香港特區政府推動香港成為領先國際的慈善中心。」

馬會主席利子厚表示：「我們期望透過成立公益慈善研究院，向業界提供可靠的公益慈善知識、涵蓋不同界別的知識基礎和發展指標，以加強香港、全國、亞洲， 甚至其他地區慈善業界的專業化。此舉既配合和支持特區政府的施政方針，更可為國家發展作出貢獻。」

公益慈善研究院將致力於：召集與連繫︰搭建平台，匯聚業界領袖、公益慈善家等主要持份者，交流和學習 公益慈善領域的經驗，並積極參與本地、區域和全球的大型交流活動，連結世界各地不同範疇、不同階層的持份者。整合與傳播：與基金會和其他機構合作，通過各種合作方式，如聯名出版、案例研究、聯合策動和共同捐助項目等，整合並傳揚有關公益慈善領域的知識。提升專業能力：制定方案，提升公益慈善和非牟利機構人員的技巧和能力；提升各地（特別是本港和其他大灣區城市）公益慈善發展的專業水平。委託及開展研究：與頂尖大學、院校、基金會、智庫和業界持份者合作，圍繞公益慈善界別共同關注的議題開展研究及委託研究。

公益慈善研究院的首項活動 —「公益慈善基金匯」會議 — 將於 9 月 13 日在大館 — 古蹟及藝術館舉行，以尋求合作機遇。屆時將有超過 50 個基金會參與。 一如其他慈善捐助項目，馬會對香港國際慈善論壇的支持有賴其獨特的綜合營運模式， 透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。 香港賽馬會 香港賽馬會（「馬會」）成立於 1884 年，是致力建設更美好社會的世界級賽馬機構。 馬會透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區 貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值，並協助香港特區政府打擊非法賭博。 2022/23 年度，馬會回饋社會共 359 億港元，當中包括透過博彩稅、利得稅及獎券基金 撥款，向香港特區政府貢獻 286 億港元，以及已審批的慈善捐款 73 億港元。