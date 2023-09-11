【零用錢】小二女兒每周$84零用錢買逾千元書包　母驚悉金錢來源真相被嚇呆

▲ 小二女生每個星期84蚊零用錢，竟然有錢買個1500蚊嘅書包，錢從何來？

父母給予子女零用錢，是孩子學習理財的第一步。有馬來西亞媽媽在網上發文，表示每周給予二年級女兒馬幣50令吉（約84港元），但女兒竟看中了一個價值899令吉（約1,500港元）的新書包。女兒更說，「媽咪，我自己有錢」，然後取出一大疊鈔票付費。過後，媽媽追問女兒金錢的來源，她驚悉真相被嚇呆，於是上網求助，但不少網民卻大讚女童是人才。

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該名馬來西亞媽媽，透過Facebook群組「UTAR Confessions - ALL Rejected / Censor Original Posts」投稿，以「發現二年級女兒最近擁有非常多錢花！知道來源之後我不知道是否開心還是擔心」為題發帖，她指每星期給女兒零用錢50令吉（約84港元）。有一天，她帶女兒去檳城一個高檔商場，女兒走進了一間書店，看中了一個書包，還稱同學也有同款書包，她要買回家。

媽媽看到價錢是899令吉（約1,500港元）感到吃驚，並打算帶女兒再去其他店看看她喜歡的文具，豈料，媽媽還沒說完，女兒就回她說︰

媽咪，我自己有錢！

悉真相感詫異

女兒隨即在書包拿出一大疊鈔票，總共1,550令吉（約2,600港元），媽媽更指女兒屬於「洗腳唔抹腳」，性格似足她的爸爸，她疑惑女兒每星期只有50令吉（約84港元）零用錢，花費在買食物上都已經用完，怎可能還有千多元？

當她確定那些鈔票不是丈夫私下給女兒後，她回家便詢問女兒，「為什麼居然有那麼多錢的事」，沒想到女兒興奮地向媽媽解釋，她在學校賺錢的整件事。媽媽聽完後感到很驚訝又生氣，不知道應該高興還是擔心好，

居然在女兒學校休息時間開盤賭大小！

由於女兒就讀國際學校，同學的父母幾乎都是高收入人士，同學一天的零用有100令吉（約168港元）， 媽媽慨嘆表示，怪不得幾乎每天接女兒放學都會看到學生擁有大品牌的咖啡，學校外有一群送外賣的速遞員。

網民讚有錢途

帖文一出，不少網民都驚嘆樓主的女兒是「人才」、「有錢途」、「專心培養，把她往正軌發展」、「你女兒有前途」、「太厲害了！商業人才」、「用自己強項分刮同學的零用錢，還是自己做最大的莊家，好好栽培」。

另有網民指樓主要教導女兒的觀念問題，「你老公也必須談談，現在不修正，長大了你就必須可能的合法問題了」、「把她往正途引導，教會她正當做生意的方法」、「培養她的良知、誠實、勇敢和自愛尊重，但不要磨滅她的聰明和膽大心細」。

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責任編輯：王明芳