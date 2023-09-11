【超市大搜查】日本《LDK》評測44款髮尾油　17款A級之選KO毛躁頭髮

▲ 日本《LDK》17款A級髮尾油。

頭髮毛躁是不少人的煩惱，市面上有不少護髮產品，標榜可令秀髮變得柔順、有光澤，到底應如何選擇？日本雜誌《LDK the Beauty》最近實測44款髮尾油，逐一比拼使用感，當中有17款獲得A級或以上評分，大家選購時不妨參考。

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《LDK the Beauty》搜羅了44款人氣髮尾油，並根據以下3方面進行測試，並綜合各方面評分得出排名。

完成度：清洗並擦乾真人頭髮模型，然後塗抹適量髮尾油，並用風筒吹乾，再由專業髮型師檢查頭髮的情況。

成分：專家檢視產品成分表，是否含有效令頭髮光澤、順滑、滋潤、修復等成分。

使用感：由20歲至40多歲的女性親自使用髮尾油，並對於易用性、黏膩感、香味等方面作出評價。

根據測試結果，有17款髮尾油獲得A級或以上評分，點擊下圖看詳細名單：

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在上述名單中，有3款髮尾油奪得A+評級，亦被雜誌選為「Best Buy」，即最推薦之選，分別是

DRH+ Daily Repair Treatment Oil

hydrotank Hydro Moist Hair Oil (Damage Repair)

FUN AZUM id Hair Oil

雜誌指以上3款髮尾油含有出色的保濕成分，可令頭髮變得柔順、有光澤，改善乾旱、毛躁的問題。

使用髮尾油貼士

1.何時塗抹髮尾油？

雜誌介紹，塗抹髮尾油的最理想時間是洗完頭用毛巾擦乾後，在風筒吹頭髮之前，這有助保護頭髮免受風筒熱力傷害。如果在吹乾頭髮後才塗抹，會令髮尾油不均勻，並產生黏膩感。

使用髮尾油時，應按照產品上的用量指引，如用量過多，可用水冲洗，並以毛巾擦乾。

2.正確塗抹手法？

塗抹時，先從髮尾位置開始，用手從內側包裹頭髮，輕輕地向下梳至髮尾，然後雙手揉搓殘留的髮尾油，再由頭頂抹到髮尾，但要留意避免塗抹到頭皮上。

3.塗抹髮尾油後需用風筒吹乾頭髮嗎？

塗抹髮尾油後，應用風筒吹乾頭髮，可讓頭髮變得有光澤。如果頭髮長時間處於濕漉漉的狀態，角質層也會張開，頭髮水分會流失。

4.塗抹髮尾油後還需要用定型產品嗎？

髮尾油可作頭髮定型之用，但如果希望造型更持久，建議使用定型產品。

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責任編輯：沈佩珊