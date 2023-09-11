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【國家安全】港漢闖澳門街頭演唱遭遣返　司警：涉嫌曾危害國家安全

社會 16:57 2023/09/11

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港漢闖澳門街頭演唱遭遣返，司警指涉嫌曾危害國家安全。（Oliver Ma 馬賦馳 facebook圖片）

曾在街頭演唱《願榮光歸香港》被捕的街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma），昨日（10日）在社交專頁發文，指上周日（3日）在澳門街頭演唱時，遭司警帶走問話，被扣留13小時後被驅逐出境，並禁止入境澳門一年。

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馬賦馳憶述，上周日正午12時20分左右被帶走問話，扣留期間被問到是否曾唱過《願榮光》、是次表演會否演唱《願榮光》等問題，期間曾要求聯絡律師，但因為不是聯絡當地律師，遭司警「拍枱」訓斥稱「this is Macau」 。

馬賦馳表示，當時「認為自己的生命受到威脅」，心想「如果自己不配合及回答問題，我會不會因為『這是澳門』而挨打呢？或者更糟糕的是，我是否有可能因為『這裡是澳門』而被逮捕或引渡到中國？」最終他被扣留13小時後、翌日下午3點被驅逐出境，並禁止入境澳門一年。

澳門司法警察局及治安警察局今（11日）分別回應相關事件，強烈譴責有人利用社交媒體及網絡媒體誣衊司警局，有跡象顯示涉嫌觸犯刑法，已即時立案追究。

當局指，涉事男子曾公開演唱具危害國家安全性質的歌曲，涉嫌危害國家安全。治安警早前接獲情報，相關人士或來澳從事同類活動，至9月3日中午在中區發現這名男子擺放表演設備及向途人表演歌唱，經調查他承認沒有獲得相關准照。

治安警同日曾將他移送司警，司警按職權查問。對於這名香港男子在帖文指司警對他作出不禮貌行為及言談，且不容許他聯絡律師等指控，司警斥完全偏離客觀事實，強調出局方人員沒有作出相關行為及言論，亦曾明確表示可聯絡律師，惟對方最終放棄。司警強調，調查工作完全合法、合理及符合程序，過程中充分保障這名人士的合法權益。男子最終被治安警廢止逗留許可及遣送回原居地。

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