【九霄驚魂】國航飛新加坡航班引擎起火　乘客憶呼吸困難：寫定遺書

▲ 國航飛新加坡航班引擎起火，乘客憶逃生過程。

九霄驚魂！一班由四川成都飛往新加坡的中國國航CA403航班（A320-271N）出現緊急狀況，疑是飛機左側引擎起火，幸成功在新加坡樟宜機場降落。事故確切原因正進一步調查中。

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綜合內媒報道，事發在9月10日，中國國航CA403航班A320-271N由成都天府機場出發，在快將抵達新加坡樟宜機場時，疑似引擎起火，幸最終仍成功降落機場。當時機上共有146名旅客、9名機組人員。事故中造成9名乘客輕傷。

內媒報道指出，涉事航班在即將抵達新加坡時，掛出7700代碼，意即出現緊急情況。乘客王福（化名）受訪時稱，航班基本滿座，原定約下午4時15分降落。在降落前數分鐘，機艙內突然冒出濃煙。而他亦盛讚當時空姐臨危不亂，不僅安撫機艙內乘客，亦制止部分試圖起身拍攝的乘客。

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而另一名乘客蔡女士在接受內媒訪問時，就指當時情形「挺嚇人」。她一手捂著口鼻，另一隻手就用手機把遺書打好：

也不知道能不能發出去，反正我先寫了。

至於有乘客就把經歷覆述給朋友，該朋友把圖文截圖分享後，公開了更多細節：

經歷了一次空難，飛機下降時引擎著火，機艙冒煙40分鐘。呼吸困難，所有人都俯身用濕毛巾捂住口鼻勉強呼吸。那一刻我以為我的人生要畫上句號。

有乘客憶述，下飛機時使用的是緊急出口：

都從艙內滑下來的，有乘客和機組人員在跳下來時擦傷了，但不嚴重，醫務人員也很快就位了。

中國國際航空及後就事件作出通報，關於9月10日CA403航班事件，初步判斷為發動機機械故障所引發，目前正在進一步調查。並就對於受到影響的旅客，深表歉意。

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責任編輯：羅嘉欣