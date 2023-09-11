【杭州亞運】港籃確認失亞運參賽資格　港協暨奧委會表遺憾未解釋原因

杭州亞運前夕，香港男子籃球隊突然失去參賽資格。港協暨奧委會今日(11日)發聲明，回應男子籃球隊參加杭州亞運資格事件，獲杭州亞組委確認港隊未獲參賽資格。

港協暨奧委會聲明指，一直積極與相關組織協調及斡旋，人員周日抵達杭州後聯繫相關人員，獲亞組委確認香港男子籃球隊未能獲得參賽資格，對此表示遺憾，並會將結果通知隊伍。不過，聲明未有任何解釋失去參賽資格的原因。

前三屆亞運男子籃球均為16隊參加，其中亞洲排名前12的國家或地區直接取得參賽權，另外4席屬外圍賽資格。自8月中旬由內地媒體流出一份杭州亞運男籃的分組名單，當中16強球隊已篤定，並沒有香港隊，籃球總會主席陳瑞添早前表示，據了解亞奧理事會很大機會因為有部分球隊退出，取消原訂的外圍賽，令港隊未能出席賽事。

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