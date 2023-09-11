  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 17:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州亞運】港籃確認失亞運參賽資格　港協暨奧委會表遺憾未解釋原因

社會 17:15 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

杭州亞運前夕，香港男子籃球隊突然失去參賽資格。港協暨奧委會今日(11日)發聲明，回應男子籃球隊參加杭州亞運資格事件，獲杭州亞組委確認港隊未獲參賽資格。

童學園

港協暨奧委會聲明指，一直積極與相關組織協調及斡旋，人員周日抵達杭州後聯繫相關人員，獲亞組委確認香港男子籃球隊未能獲得參賽資格，對此表示遺憾，並會將結果通知隊伍。不過，聲明未有任何解釋失去參賽資格的原因。

前三屆亞運男子籃球均為16隊參加，其中亞洲排名前12的國家或地區直接取得參賽權，另外4席屬外圍賽資格。自8月中旬由內地媒體流出一份杭州亞運男籃的分組名單，當中16強球隊已篤定，並沒有香港隊，籃球總會主席陳瑞添早前表示，據了解亞奧理事會很大機會因為有部分球隊退出，取消原訂的外圍賽，令港隊未能出席賽事。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

亞洲 香港 杭州 籃球 奧委會 運動員 香港隊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我