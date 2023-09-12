【TOPick診症室】隱性心臟病是無形殺手？　醫生拆解潛藏徵狀+黃金治療時機

▲ 隱性心臟病因為較難發現，因此更需要把握黃金治療時機。

運動後心臟病發，甚至睡覺期間突然猝死偶有發生，這些個案通常沒有徵兆，但病人其實有很大機會患有隱性心臟病。香港心臟科專科醫生高耀鈞接受TOPick訪問，拆解隱性心臟病可能被忽略的徵狀，以及病發後的黃金治療時間。

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隱性心臟病種類

高醫生表示，隱性心臟病可以分為先天及後天，前者包括心臟結構問題，如心肌肥厚，又或是一些出自電流的問題，如先天心律不整、電流流動異常、心跳突然過快等；而後者中最常見的則是冠心病，亦即冠狀動脈出現阻塞。另外亦有一種名為「布加達症候群」（Brugada Syndrome)的心臟病，主要影響亞洲地區的壯年男性，患者平常身體無任何異樣，但會在睡覺期間突然猝死。

潛藏徵狀

隱性心臟病大多沒有徵兆，但有時仍能捕捉到一些蛛絲馬跡。高醫生指出，隱性心臟病病人在日常生活上可能會不時感到胸悶、氣促等，但一來這些問題容易被當成其他問題，以致被忽略。他表示香港人普遍較少運動，自己亦遇過不少「零運動」的病患，但他就指出部分心臟問題例如心血管堵塞，很多時候可以透過運動來發現：

血管堵塞平時可能沒有感覺，但做運動的時候就會出現不夠血的情況，出現心絞痛、胸悶等問題，這些都是患病的警號。

黃金治療時間

高醫生指，隱性的冠狀動脈阻塞一旦病發，其實等同急性心肌梗塞，需要盡快進行「通波仔」或搭橋手術治療，而國際上亦有相關的指引。

從打開急症室的門到成功「通波仔」，英文叫Door-to-Balloon time，即從急症室的門到球囊成功撐開血管，最好是在90分鐘內。

至於一些遺傳性或電流的問題，他就指很多病患一發病可能就已經是心跳停頓，有時只能寄望現場有人懂得進行急救，並且附近例如商場等地方有體外除顫器可供使用，否則能救回的機會便很低。由於心跳停頓會導致心臟停止泵血，從而造成大腦缺氧，時間上比「通波仔」更緊急：

大腦缺血（缺氧）、「冇血到」能夠支撐的時間比心臟更短，基本上數至10分鐘左右便會壞死。所以病人如果在家中暈倒，沒有人知曉，就算之後搶救成功，病人恢復心跳、血壓，也有可能變成植物人。

減低患病及發病機會

先天或遺傳性疾病也許無法預防，但後天的心臟問題並非無法避免。要減低患病及發病的機會，高醫生就建議，市民即使沒有徵象亦可以定期進行身體檢查，看看是否有三高問題；如有吸煙習慣則建議戒煙，防範於未然。

他亦建議市民平日多做運動，指出做運動除了可以維持身體健康之外，還有偵測的作用，能令人早些發現血管阻塞或其他身體不適的情況。

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記者：陳慧靈