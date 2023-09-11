【O camp性侵】涉大學迎新營非禮窺淫3受害人　28歲男還押11月初再訊

▲ 28歲男涉迎新營非禮案，案件早前於屯門裁判院提堂。資料圖片

警方日前拘捕1名28歲男子，他涉在大學迎新營及私家車內偷拍及非禮女生，被控窺淫及非禮共3罪，涉及3名受害人，案件日前於屯門裁判法院提堂。被告申請保釋被拒，還押至11月3日再訊，並於本周五(15日)作保釋覆核。

被告代號為Y.L.H.，被控1項窺淫及2項非禮罪。窺淫罪指，被告在2023年8月28日在大嶼山嶼南道䃟石灣香港基督教女青年會梁紹榮度假村某室暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會個人X是否同意被觀察。

另2項非禮罪則指，被告分別在2023年8月23日及27日，在新界某地方路邊的一輛私家車內非禮Z；及在梁紹榮度假村某室非禮Y。

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記者：陳曉欣