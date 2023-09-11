【全港水浸】渠務署：大雨致樹葉垃圾阻塞渠口致積水　情況無可避免

▲ (梁偉榮攝)

繼周五本港出現大規模水浸後，本港天氣持續不穩定，將軍澳及觀塘一帶早上再度出現水浸。署理渠務署署長徐仕基表示，最大降雨地區於西貢及將軍澳，包括寶琳路近馬游塘村、寶琳北路、陶樂路、將軍澳道出九龍方向、西貢蠔涌道，蠔涌新村、清水灣道以及觀塘開源道8處地方，各區積水情況最高達到1米高，部分道路需要封閉及行車受阻。

徐仕基表示，派出15隊緊急隊伍，大部分水浸情況已經解決，後續會進行巡查及清理工作，目前有70多隊隊伍於各區進行清理工作。

他表示，今次水浸事故主要原因是因為大雨打落樹葉樹枝，流到馬路集水區，引致渠口淤塞，引致局部積水，強調並非水浸，形容情況是「無可避免」。被問到是否早前的暴雨下，渠道未及清理。徐仕基指，恆常及暴雨過後有進行清理行動，水浸的原因是今日將軍澳的雨量最高達到100亳米，相對於黑雨70亳米，雨量非常之大。

運輸署署長李頌恩表示，緊急事故協調中心收到九巴報告，寶琳區的巴士服務受阻，亦有小巴於寶琳道馬游塘村遇上水浸，需將車停下等候救援。她指，寶琳區的道路於11時20分已回復行車，3條九巴路線改道行駛以維持服務。她表示，如事故維持較長時間，會與營辦商制定預案，例如縮減路線及改道。

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責任編輯：陳展棋