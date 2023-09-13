  • 29°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超強記憶力】2歲男童認曬130面國旗獲認證　母親只寄望：健康長大就夠

教育 17:00 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

2歲男童認到130面國旗。

記憶力特強，是上天的一種恩賜。馬來西亞一名小男孩雖然年紀只有2歲多，便已把130個國家的國旗背誦如流，還獲得大馬的紀錄大全證書。對於兒子有如斯天賦，其母親當然感到非常開心，但對他的寄望還是「只要能健康長大」就好了，離不開普遍為人母的心願。

最新影片推介︰

童學園

綜合馬媒報導，該名小男孩名Aavyn Eliseus Ng 伍毅文，現年2歲9個月。他的母親伍祖賢指出，伍毅文與兩名雙胞胎姐姐一樣，也是試管嬰兒。她透露，伍毅文是一名活潑好動的孩子，對周圍的事物充滿好奇心。

對於兒子的超強記憶，伍祖賢說，其實早在他2歲前便已現端倪。那時，伍毅文對於兒歌中播放的舞蹈動作很快便記入腦中，直到後來他能記住那麼多的國旗，伍祖賢才確定兒子這方面的天賦。

伍祖賢憶述，在兒子2歲4個月時，她發現他拿著玩具中的印度國旗大聲喊著：「印度、印度」。伍祖賢其後向他介紹其他幾個國旗，豈料全部被兒子一一被記住，

那時開始，我就每天給他認識2至3個國旗，直到累積了現在的130個。

今年6月，因應兒子的這項才能，伍祖賢向大馬紀錄大全提出申請。在幼兒組一分鐘內認出國旗組別中，伍毅文認出40面國旗，撃敗其他小孩脫穎而出，今年8月3日獲頒大馬紀錄大全證書。

下年伍毅文便踏入3歲適齡上學之時，伍祖賢計劃在上學前，帶他到香港迪士尼樂園遊玩。對兒子的期盼，她踏實道，

只要他們能夠健康長大，以及能做自己喜歡的事，就已足矣。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
12:15 2023/09/11
【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
12:10 2023/09/11
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
【遺產分配】單親媽送樓給子女繼承　4姊弟全不爭產背後原因獲讚
13:40 2023/09/11
【遺產分配】單親媽送樓給子女繼承　4姊弟全不爭產背後原因獲讚

你可能感興趣

【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
12:15 2023/09/11
【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
12:10 2023/09/11
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
【遺產分配】單親媽送樓給子女繼承　4姊弟全不爭產背後原因獲讚
13:40 2023/09/11
【遺產分配】單親媽送樓給子女繼承　4姊弟全不爭產背後原因獲讚
家庭教育 兒童健康 爸媽心聲 中小學教育 網絡熱話 馬來西亞

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查