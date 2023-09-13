【超強記憶力】2歲男童認曬130面國旗獲認證　母親只寄望：健康長大就夠

▲ 2歲男童認到130面國旗。

記憶力特強，是上天的一種恩賜。馬來西亞一名小男孩雖然年紀只有2歲多，便已把130個國家的國旗背誦如流，還獲得大馬的紀錄大全證書。對於兒子有如斯天賦，其母親當然感到非常開心，但對他的寄望還是「只要能健康長大」就好了，離不開普遍為人母的心願。

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綜合馬媒報導，該名小男孩名Aavyn Eliseus Ng 伍毅文，現年2歲9個月。他的母親伍祖賢指出，伍毅文與兩名雙胞胎姐姐一樣，也是試管嬰兒。她透露，伍毅文是一名活潑好動的孩子，對周圍的事物充滿好奇心。

對於兒子的超強記憶，伍祖賢說，其實早在他2歲前便已現端倪。那時，伍毅文對於兒歌中播放的舞蹈動作很快便記入腦中，直到後來他能記住那麼多的國旗，伍祖賢才確定兒子這方面的天賦。

伍祖賢憶述，在兒子2歲4個月時，她發現他拿著玩具中的印度國旗大聲喊著：「印度、印度」。伍祖賢其後向他介紹其他幾個國旗，豈料全部被兒子一一被記住，

那時開始，我就每天給他認識2至3個國旗，直到累積了現在的130個。

今年6月，因應兒子的這項才能，伍祖賢向大馬紀錄大全提出申請。在幼兒組一分鐘內認出國旗組別中，伍毅文認出40面國旗，撃敗其他小孩脫穎而出，今年8月3日獲頒大馬紀錄大全證書。

下年伍毅文便踏入3歲適齡上學之時，伍祖賢計劃在上學前，帶他到香港迪士尼樂園遊玩。對兒子的期盼，她踏實道，

只要他們能夠健康長大，以及能做自己喜歡的事，就已足矣。

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責任編輯︰王明芳