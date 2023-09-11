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【香港小姐2023】國際小姐香港代表被讚靚過港姐三甲　梁庭欣曾米蘭行騷撞樣某影后

娛樂 19:08 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

《國際小姐香港代表競選》冠軍梁庭欣成網民焦點。

《2023香港小姐競選》三甲港姐當選後是非不絕，莊子璇奪冠後似乎不獲外間認同，更有指佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷！

下月於日本舉行的《第61屆國際小姐競選》，香港派出25歲的梁庭欣（Verna Leung）代表應戰，梁庭欣於7月份舉行的《2023年國際小姐香港代表競選》中脫穎而出，這位香港代表顏值與氣貿完勝莊子璇。

【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民

港姐三甲。（陳慧安攝）

登上國際時裝騷舞台

身高5呎9吋半的梁庭欣是一位模特兒，她擁有3年的模特兒經驗，近年與不少著名品牌如CHANEL和MCM等合作，今年初，梁庭欣更於米蘭時裝週行騷，身材高佻的她予人型格之感，笑起上更有點似湯唯。

另外梁庭欣曾於2021年參與J2節目《真．女神轉身》，淡妝示人的她讓觀眾留下美好印象，創立自家寵物零食品牌的梁庭欣，曾經將炮製狗零食的短片上載IG，素顏的她真的pure到爆！

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【香港小姐2023】莊子璇陳曉彤不和到出面　傳TVB以合約條件勒令佳麗封口

大台不派代表出戰國際小姐

代表香港出戰「國際小姐」的梁庭欣近日獲網民關注，網民大讚她比今屆港姐「靚咁多」，有人甚至留言：「全港最靚！」，當中連前港姐高海寧也留言著她加油。

其實自1959年起，香港小姐三甲的其中一位得主，均會代表香港出戰世界小姐或國際小姐等選美大賽，但自從2015年開始，TVB不再派港姐代表出賽。

事實上，近年國際小姐香港代表的質素比港姐更高，如2017年的代表王詠珩（Wing），就比指索過港姐冠軍雷莊𠒇。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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