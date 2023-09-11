【非法賭博】18男女涉非法經營賭檔等4罪　警檢獲約90萬現金及籌碼

▲ 18男女涉非法經營賭檔等4罪，警檢獲約90萬現金及籌碼。（黃傑偉攝）

警方於昨日（10日）突擊搜查2個位於工業大廈內的「非法賭博場所」，一共拘捕16男2女，年齡介乎19至38歲，被捕人涉嫌「阻撓警務人員進入處所」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。警方並檢獲約11萬港元現金、面值約79萬籌碼、3張「德州撲克」賭枱及賭博用具。

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新界南總區反三合會行動組總督察劉煜華指，警方為打擊黑社會及其收入來源，由本年7月起，展開代號「深夜亅行動，警方經深入調查及派警員喬裝賭客，以收集資料及鎖定非法賭場位置及營運時間，成功鎖定2個分別位於青山公路荃灣段及葵涌葵豐街工廈內非法賭博場所。

新界南總區反三合會行動組第二隊高級督察吳子浩指，警方於昨晚（10日）11時45分採取拘捕行動，於荃灣一工廈破門進入賭博場所，在單位內以經營賭博場所拘捕2名年齡分別23及38歲男子，亦以協助經營賭博場所拘捕一名26歲負責派牌女子，及以涉嫌於賭博場所內賭博，拘捕4名年齡介乎25至38歲男賭客，行動中檢獲10萬元現金、47萬元面值籌碼、2張德州樸克賭枱及一批賭具。

同一時間，警方在葵涌葵豐街一工廈採取行動，於單位內以經營賭博場所拘捕一名22歲本地男子，並以協助經營賭博場所，拘捕一名20歲負責派牌女子，及拘捕9名年齡介乎19至38歲男賭客。行動中檢和9,000元現金、面值32萬元籌碼、一張德州撲克賭枱及一批賭具。

警方相信2間賭博場所設於工廈為逃避警方調查，相信2間賭博場所以經營3至4個月，而每月收入可達6至10萬元，而德州撲克屬於現時年青人流行賭博方式，警方行動仍持續，不排除會有更多人被捕。

警方重申，經營賭博場所屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元，及監禁7年。而於賭博場所內賭博亦屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款5萬元及監禁9個月市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉