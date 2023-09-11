【駭人聽聞】女子香港經深圳福田入境被截查　揭胸前腰間藏15條蛇、4隻蜈蚣加1蜥蜴

▲ 女子香港經深圳福田入境被截查，揭胸前腰間藏15條蛇、4隻蜈蚣加1蜥蜴。

深圳海關近日屢次查獲奇異的活體動物走私案。而近日，再有一名女子經福田口岸由香港入境深圳時，因路姿怪異而被海關人員攔截，結果竟從其身上搜出20條活體動物，當中包括15條蛇、蜈蚣及蜥蜴。

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據「海關發布」周六（9日）消息，深圳海關所屬皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境渠道發現，一名女性旅客衣物緊繃、行走姿勢怪異，於是就引導她前往查驗台，進一步查驗。

而經檢查後，海關關員在女子的褲兜、腰部、胸前，查獲一批綁著的活體動物，合共20條。經鑑定是9條王蛇、6條豬鼻蛇、4條活體蜈蚣，品種屬秘魯巨人蜈蚣、1條活體蜥蜴，品種為柔蜥屬蜥蜴，都是外來物種。

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目前，該批活體動物已移交相關部門處理。事件引起網民熱烈討論，不少人直呼恐怖，也有人認為事主「是個狠人」，點擊睇更多留言：

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而據內媒上周四（7日）報道，中國海關人員早前亦於深圳關口，截獲一名衣著異常臃腫的女子時，並揭發其胸口竟藏有16隻活體蜥蜴。而經專業機構鑑定，蜥蜴品種為印尼斑帆蜥。及後，該批印尼斑帆蜥已交由相關部門處理。

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責任編輯：羅嘉欣