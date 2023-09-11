【致肥陷阱】減肥期間都可以燒烤？　營養師傳授7招貼士飽住瘦

▲ 營養師教7招避開BBQ致肥陷阱。

夏日炎炎，燒烤依然是不少家庭朋友聚會的熱門選擇。一想到燒烤，便聯想到很多食物，尤其是不同款式的肉類及海鮮，追求苗條的女士可能都會比較擔心，吃多了距離減肥目標又遠了。其實，只要大家識飲識食，避開致肥陷阱，減肥中的你都可以享受燒烤的樂趣。

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1.先吃一個水果填肚

大家都很清楚燒烤的過程很漫長，等待期間已經感到很餓。在開始燒烤之前，先吃一個飽肚感高的水果，例如蘋果、橙、梨，既消暑又可以吸收足夠的維他命C，更重要的是避免因為肚餓過度而進食過多高脂的燒烤食品，導致肥胖。

2. 使用天然醃料

市面上，不少超市、凍肉舖或現成燒烤包都會使用黑椒醬、燒烤醬等醃料去醃製肉類，油份比例非常之高，一茶匙中約有一般是脂肪成份。建議大家使用較低熱量的天然醃料例如豉油、鹽、新鮮蒜蓉粒、辣椒粒、洋蔥等代替。

3. 避免食加工食品

香腸、紅腸都是燒烤的首選，主要原因是因為快熟，可以填一填肚。不過，這些加工食品不但含有大量防腐劑及色素，原料中也含有大量肥肉，只是經磨碎了看不到而已。

4. 蔬果類也很美味

燒粟米、香蕉、菠蘿、煨番薯都是低脂又好味的蔬果類。大家也可以用錫紙包住新鮮蔬菜例如粟米、金菇，再加入新鮮蒜蓉粒調味，放在燒烤爐邊，既低脂又好味！攝取膳食纖維也可以幫助消化呢！

5. 切走肉類肥膏

豬扒、牛扒的肥膏應該在醃製前切走，避免攝取過多脂肪。雞翼這類高脂食物，就可免則免。

6. 減少搽蜜糖

燒烤的時候，什麼食材我們都會有搽蜜糖的習慣。蜜糖的熱量其實很高，一茶匙藥有43卡路里。為了減少攝取不必要的熱量，燒烤時在食物薄薄搽一層蜜糖便足夠。

7. 以清水、清茶代替汽水

燒烤時一定會口渴，大部份朋友都會選擇用冰涼的汽水解渴，感覺上也沒有那麼熱氣。不過，汽水的糖分往往就是額外熱量的來源，是致肥元兇之一。大家可以飲清水、無糖檸檬水、無糖檸檬茶及無糖綠茶作為解渴飲品。檸檬含有豐富抗氧化劑維他命C，可以減低燒烤時攝入致癌物的傷害。綠茶含有兒茶素，有抗氧化作用，與維他命C同樣功效。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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