【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學

▲ 芳芳自力更生，養大兩個仔。

為母則強！來自重慶、現年40歲的芳芳因性格不合與丈夫離婚，離婚後為了養育兩個兒子，決定揸剷泥車，一揸就11年。前夫沒有給過一分一毫的贍養費，芳芳也不去申請綜援，靠自己養大兩個孩子供書教學，現在雖然月入5萬元，但屋租加上生活費及每個月開銷都要3萬多，芳芳坦言支撐下去的力量就是兩個仔。

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芳芳接受Youtube「你的微笑在香港原創」訪問，她表示自己來自重慶，移居香港已經13年，因為是新移民廣東話不好，學歷也不高所以沒有人聘請，偶然看見居所附近請地盤女工，負責打掃衛生，所以芳芳就去應徵，做了一年多，當時人工是一萬六左右。後來她見到有人開剷泥車，「感覺人工高點也輕鬆點」，所以就問老師傅「有沒有女人幹你們這一行呀，老師傅就說，有，但比較少，聽到說有，心有激動去試試。」

每天工作12小時瘋狂加班

芳芳遂到元朗報名，考獲了剷泥車、壓路機還有叉車的牌照，「香港要有3個牌才算的上是機手」，初初駕駛的3噸的剷泥車，正常價是$1,200一天，但當時芳芳是新手沒有經驗，所以被壓價至$1,000一天。現在已經擁有11年經驗的她，月入5萬元，但朝7晚7一天做12小時，高人工的背後其實要瘋狂加班，「星期日12個小時加班，星期六是長短周，有時星期六也是12個小時加班。」

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獨力養大兩個仔

現在芳芳開工挖隧道，裡面工作環境沒有出面好「隧道裡面比較狹窄，空間比較小，空氣沒有那麼好，灰塵多。」她說初初開工時，都會有很多人圍觀，「看你一個女人開剷泥車有點好奇，肯定心裡想你行不行，2至3天就沒有人來看你了。」不過幸好工作沒有遇到特別不同的區別，工作量工資一樣男女平等。

經常坐在剷泥車上芳芳坦言回到家已經累到不堪，而且因為長時間坐著有腰患，「一回到家就在梳化上睡著，飯也不想吃。」此時兩個仔就會幫媽媽蓋被子。

育有兩子的芳芳，大仔現在讀大學，細仔讀高中，她表示兩個仔都好生性，從來不補習，小時候她的媽媽會來幫忙照顧，到他們中學時候就自己照顧自己，「大的帶細的去上學，我學歷不高，幫不了他們，他們都是靠自己。」芳芳坦言能捱到今時今日，支撐自己就是兩個兒子，

我不努力孩子誰養，我能依靠誰，只有靠自己，自己賺錢用得安心。

她暫時也沒有再婚的想法，只有一個目標「把兩個孩子的大學供完，他們有自己的工作，成家立業，他們能夠養活自己，我想還是回重慶去。」

最後，她對兩個仔仔都寄予厚望，希望他們︰

要勤快，努力工作，孝順父母，最重要讀書要努力。

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責任編輯︰陳麗薇