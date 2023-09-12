【日劇VIVANT】堺雅人+阿部寬首播即登全球TOP1　蒙古取景每集燒錢530萬港元

▲ 日劇《VIVANT》收視氣勢如虹。

日本TBS本年度大製作日劇《VIVANT》一出已極受注目，首播時旋即登上Twitter全球熱門首位，點擊率節節上升，到第五集時已創下TBS電視台在網路平台TVer史上最快達到2,000萬點播次數的紀錄。在電視播出時屢屢破頂，錄得14.9%新高，在日劇中確是久逢甘露。

超強演員陣容、每集花費一億日元（折合約530萬港元）、用上如電影的拍法，成為此劇成功的因素。

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《VIVANT》未播映前，用了個非常特別的介紹方法：劇名是甚麼大賣關子、情節介紹欠奉，只發放主角們一字排開的宣傳相，未演先轟動。觀眾不知甚麼葫蘆賣甚麼藥，引發觀看的好奇心，宣傳先贏一仗。

演員陣容之大，是近年日劇少見，包括堺雅人（飾演乃木憂助）、阿部寬（飾演野崎守）、二階堂富美 （飾演柚木薫）、役所廣司（飾演野木貝木）等。

▲ 階堂富美飾演的柚木薫，是國際醫療機構的醫生，因「衰多口」平白無端捲入被追殺的漩渦中。（劇集截圖）

大漠風光 耳目一新

故事發生背景在巴爾卡共和國，劇集用了兩個半月時間在蒙古取景，黃沙萬里、翠綠草原，令人耳目一新。在蒙古的外景，演員、群眾演員和工作人員總計 250 人、3,000隻馬、駱駝、山羊等動物，突顯浩瀚壯闊場面。此劇製作費之高也驚人，一集製作便約一億日圓，就算是出名燒錢的大河劇劇種，單集是6、7000萬日圓，已高出三、四成。撰寫劇本用上4名編劇，是荷里活的做法，但在日本就很少見。

如此落重本，此劇導演兼小說原作者福澤克雄受訪時曾說：「我只為日本國內觀眾製作電視劇，但希望有一部由日本演員演出、可以向世界展示的電視劇。」

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《半澤直樹》創紀錄

福澤克雄於2013年執導的電視劇《半澤直樹》，最終回創下本世紀日本電視劇單集最高收視42.2%，至今無人打破。今次兩人再次攜手，難免令觀眾引頸以待。

其實打從第一集開始，已感受到此劇製作的「野心」和用心，沙漠草原場面固然浩瀚，連環的追殺、逃亡、爆炸場面，緊張又驚嚇，令觀眾腎上線飆升！伏綫環環緊扣，無論故事和畫面，都很有電影感，難怪製作費那麼咋舌。首集播映時間長達一個半小時，當中幾乎無冷場，看得過癮。

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堺雅人演雙重人格角色

堺雅人所演的丸菱商事的能源開發事業部第二課職員乃木憂助，為追討一筆錯誤匯款而陷入被通緝亡命天涯。他在劇中擁有雙重人格，他人格分裂時，自言自語和另外一個性格對話，是一人分飾兩角，完全是演技考驗。實力派阿部寬演技也毋須置疑，精悍縝密的驚視廳特務，他是勝任有餘。

記者：周美好