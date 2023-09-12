【抹去代溝】帶長輩去旅行減少爭拗關鍵在溝通　方健儀：恃老賣老便沒有下次

▲ 方健儀認為，「人與人的相處是雙向的，子女應遷就父母，但相反亦然。」

過往不少朋友問我帶兩老去旅行的心得，今次我反而想探討老友記和子女去旅行的應有態度。這個題目有討論的餘地嗎？百行以孝為先，後生理應處處為老人家着想。抱歉，我反對！人與人的相處是雙向的，子女應遷就父母，但相反亦然。

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最關鍵是溝通。每次我計劃與父母去旅行，我必先就着目的地等等清楚了解他們的想法，要逼他們說出口，不能說「無所謂啦」、「是旦啦」，到埗時才發現全不合心意，板着臉甚麼都說不。我理解，老人家的體魄無可避免走下坡，一年就是一年。疫情前他們能遠足一小時，今年他們未必應付到，他們要說出口，否則去到目的地甚麼都不參與，大家都沒趣。

另外是包容。舉例今次我們去東京實是大挑戰。兩老愛觀光，信佛的老爸更愛去神社，我們三姊妹則愛購物。但旅行目的地跟人一樣沒有完美，若要找一個時空令五人都滿意，比登天更難。因此我跟兩老說，我們陪你們去觀光，你們也要陪我們購物才算公平。如果到時發脾氣，恃老賣老，便沒有下次。他們同意，旅行期間爭拗便減少。

我有位最近成為奶奶的長輩朋友說得對，要「學老」，只要把自己設身處地代入後生身上，便知道自己應如何做老人。她說，移居美國的兒子和媳婦回港跟她一起暫住，首要教條是「別問長問短」，次要是有「Me Time」。兒媳兩人出外，她永不問：「你哋去邊？」「幾點返？」「食咗飯啦可！」因為後生會覺得你煩。反而打趣說：「你阿媽我好忙㗎，你同我食飯要約㗎！」後生仔女反而覺得你有趣，願意多親近。

做人好難！不論年輕或老人，做人這個課題都是終身學習。想人愛或想人憎，只是一綫之差，一切視乎你的造化。

原文刊於晴報，原題為《學老》。

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