【搶人才】香港航空學院見習機師課程今起接受報名　即睇幾錢學費可以衝上雲霄

▲ 香港國際航空學院今日舉行 「見習機師培訓計劃」暨動儀式。（陳靜儀攝）

航空業界人手短缺，機師甚為搶手。為培訓本地人才，香港國際航空學院伙3間本地航空公司推出見習機師培訓課程，料每年培訓約100名機師。課程中學畢業已可報名，讀畢14個月課程便可在本地航空公司任職。課程包括6個月的地面理論課程，和8個月到美國的飛行訓練；學費80萬，分3期繳付，報名費則為1,300元。

香港國際航空學院與香港航空、香港快運、大灣區航空合作推出見習機師培訓課程，課程今日起招生，包括14個月的，地面理論課程及飛行訓練。

學員先於香港接受為期6個月的地面理論課程；學院於理論課程完成前，會為學員與航空公司進行初步面試配對，並為學員提供有條件取錄。

學員通過地面理論考試後，將前往美國飛行學校 IASCO Flight Training接受為期約8個月的飛行訓練，當中包括飛行模擬器、單引擎和雙引擎飛機的操作訓練。完成後，學員將回港進行為期2星期的多機組成員協作課程，以完成整個綜合課程。

當學員完成整個課程後，便有機會獲本地航空公司正式取錄，並接受航空公司的副機師培訓。

報名資格方面，學員需為香港永久性居民，或具香港居留權或工作簽證之人士、需為年滿18歲或以上中學畢業，並備有良好的英語及數學科成績、具有基本物理知識將獲優先考慮。

另外，學員需達到國際民航組織 (ICAO) 英語能力測試4級或以上成績；畢業學員將需接受香港民航處指定的英語能力測試體格良好，並取得香港民航處一級體檢合格證明書。

學費和報名費方面，由於合資格的申請者將會進行機師能力傾向考核，所以報名費用需要1,300元。見習機師培訓課程學費為80萬元，分3期繳交。考生需於接受取錄時繳交首期學費。

香港國際航空學院校長李天柱表示，課程獲民航署認可，學員畢業後可於本地航空公司任職，「而如果學員想到國外發展，必須辦理非常複雜的手續和申請，相信誘因不大，人才會留在香港。」

他又指，明白課程費用不便宜，現時正和各航空公司商討學貸計劃，希望吸引更多人才。名額方面，他預計每年會開班2至4次，每次招生24人，料每年可為香港培訓約百名機師。

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記者：陳梓蔚