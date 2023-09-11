【黑雨水浸】5間學校周二續停面授課　再多23宗學校損毁報告

▲ 位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校及慈幼學校門外不少路磚被暴雨沖毁，今日（11日）凌晨有工人進行緊急維修。（慈幼英文學校舊生會facebook圖片）

今日（11日）是世紀暴雨後首日復課，有10間學校需暫停面授課堂；教育局傍晚表示，明日（12日）仍有5間學校因校園及外圍環境仍有待善後，暫時未能恢復面授課堂，並指學校已作出替代安排，例如進行網課，並通知家長和學生。

教育局亦表示，截至今日中午，共收到約140間學校報告校園損壞，較昨日公布的117間，再多出約23間學校報告損毁；局方稱已指派承辦商到所有受影響的學校搶修，協助學校恢復正常運作，所有維修工程已基本完成。

其中位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校及慈幼學校，因校舍部分設施水浸嚴重，校外斜路更有不少路磚被暴雨沖毁，今凌晨有工人進行緊急搶修；兩間今日均停課1天，校方早前表示，需待確定安全才可恢復面授課，計劃明日起安排學生改上網課。

慈幼學校今午更有一批師生回校「自救」，協助學校善後工作，包括清理校園內的積水和垃圾等。

至於跨境學童上課方面，教育局指文錦渡口岸仍在進行維修，跨境校巴仍需繼續改用皇崗口岸過境，直至另行通知；至於蓮塘／香園圍口岸已恢復清關服務，跨境校巴明起可以繼續使用蓮塘／香園圍口岸接載學童過境。

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責任編輯：馮琪雅