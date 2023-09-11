【黑雨水浸】5間學校周二續停面授課 再多23宗學校損毁報告
社會 19:08 2023/09/11
今日（11日）是世紀暴雨後首日復課，有10間學校需暫停面授課堂；教育局傍晚表示，明日（12日）仍有5間學校因校園及外圍環境仍有待善後，暫時未能恢復面授課堂，並指學校已作出替代安排，例如進行網課，並通知家長和學生。
教育局亦表示，截至今日中午，共收到約140間學校報告校園損壞，較昨日公布的117間，再多出約23間學校報告損毁；局方稱已指派承辦商到所有受影響的學校搶修，協助學校恢復正常運作，所有維修工程已基本完成。
其中位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校及慈幼學校，因校舍部分設施水浸嚴重，校外斜路更有不少路磚被暴雨沖毁，今凌晨有工人進行緊急搶修；兩間今日均停課1天，校方早前表示，需待確定安全才可恢復面授課，計劃明日起安排學生改上網課。
慈幼學校今午更有一批師生回校「自救」，協助學校善後工作，包括清理校園內的積水和垃圾等。
至於跨境學童上課方面，教育局指文錦渡口岸仍在進行維修，跨境校巴仍需繼續改用皇崗口岸過境，直至另行通知；至於蓮塘／香園圍口岸已恢復清關服務，跨境校巴明起可以繼續使用蓮塘／香園圍口岸接載學童過境。
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責任編輯：馮琪雅