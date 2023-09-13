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【夫妻相處】女子嚴格篩選嫁到專一好先生 仍受婚外情困擾慘拖累全家

親子 16:45 2023/09/13

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42歲女子，嫁到專一好先生，但最終都因為叔仔有婚外情，拖累她全家。

一個累全家！日本有女生因受父親出軌影響，所以揀對象會嚴格篩選，更會評估對方的「外遇風險」，務求減低婚外情的發生，不過就算她嫁了一個好好先生，但奈何丈夫的弟弟卻出現外遇，並拋妻棄子，令弟婦情緒大受打擊，最終拖累亞美一家要幫忙照顧。

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根據日本媒體《サライ》報道，一位化名亞美的42歲女性指，雖然父母沒有離婚，平時也不會爭執吵架，不過在過去的高中時期，父親曾經出軌，而令到媽媽經常躲在一旁獨自哭泣。直到她和媽媽聊天時，才意外知道爸爸有外遇的事實，

一想到平時和善的爸爸，居然是這種人，心情相當複雜。

有見及此，亞美在結交男性時，都會評估對方的「外遇風險」，希望將意外發生的可能性減低。最後，在她27歲時，和1位交往3年，幾乎符合亞美條件的一位職場同事結婚。不只丈夫個性老實，婚後她和老爺奶奶的關係也維持得不錯。

看似一切順利，但沒想到丈夫的弟弟，也就是亞美的小叔叔有外遇。令其丈夫經常要開一個小時的車，到小叔家去處理外遇的事。而小叔更揚言，因為找到了真正喜歡的人，所以有強烈的離婚意願。

後來小叔在沒正式離婚下，仍堅決自己一個人搬走分居，夫家卻要為他的自私出軌的行為負責，要幫忙照顧小嬸嬸與她的孩子。而且小嬸嬸因為離婚的關係，情緒大受打擊，變得整天都呆若木雞，幾乎喪失生活能力。奶奶則是年事已高，也不方便獨立照顧小嬸嬸和兩位小孩。於是變成亞美一家，要為了小叔外遇的事情，而被連累全家去幫忙做額外的照顧，亞美現在只能期待小嬸嬸早日康復，小叔回心轉意，令小叔一家早日好轉。

 

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責任編輯：王明芳

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