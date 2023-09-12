【公民科內地考察】首屆公民科學生赴內地認識抗日英雄　讚高鐵快穩準

▲ 首屆逾4.3萬名公民與社會發展科學生已完成內地考察。（受訪者提供圖片）

首屆逾4.3萬名公民與社會發展科學生已完成內地考察，有中學上學年安排中五級生參與深圳1日團，行程涉及參觀東江縱隊紀念館，有學生分享從中「認識到為國抗爭的英雄，對於生在和平年代很感恩」，又稱讚高鐵「快、穩、準」，以及對於完成專題研習印象深刻。另有中學生赴廣洲南沙及深圳前海考察2天後，形容過程令她大開眼界，更有意日後到內地創業。教育局指收集學生考察感言過程順利，並已上載短片展示學校考察成果。

多間中學分享完成公民科內地考察的感受，其中嘉諾撒培德書院上學年安排中五級生參加「深圳1日團」，參觀國家超級計算深圳中心及龍崗區科技館，了解到國家創新科技發展；亦透過參觀東江縱隊紀念館，認識東江縱隊抗日歷史及維護國家安全的重要性。

培德書院已升讀中六級的黃斯鎇表示，從考察過程中「認識到為國抗爭的英雄，對於生在和平年代很感恩」，又稱讚高鐵「快、穩、準」，只需10數分鐘已到達深圳，且乘車過程舒適，環境不太嘈雜，能夠睡得很安穩，出發時間亦很準確，她又說對於完成專題研習印象深刻，能夠複習曾到過的景點。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

順德聯誼總會譚伯羽中學中六級生高清悠參與廣州南沙、深圳前海的2日考察團後，形容考察團令她大開眼界，包括透過參觀愛飛客航空基地，了解到通用航空歷史，發現國家現時已有能力生產1部全國產、進行水陸兩棲行動的飛機，形容為「中國航空史的重大里程碑」；同時藉參觀廣州城市規劃展覽中心，認識到廣州歷史，了解她「如何一步一腳印發展到今日繁盛的模樣」。她又分享，不少同學參加考察團後，認為未來人生規劃的選擇及機遇增加，她更稱自己有意日後到內地創業。

順德聯誼總會譚伯羽中學公社科教師曾家俊稱，公社科經常提及國家最新發展、重大建設，如高鐵及港珠澳大橋，但僅是「紙上談兵」，故希望藉考察團讓學生親身乘搭高鐵赴內地，並利用港珠澳大橋返港，一併感受上述兩項「國家偉大建設」。

另外，教育局於5月突公布額外要求完成公民科內地考察的學校，收集2篇學生感言及3張考察相片等，作為「學生學習成果」供局方網頁及展覽展示。教育局總課程發展主任許承恩形容，局方收集學生感言過程順利，並已上載短片分享公民科學生參加內地考察團的學習成果。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷