【A.I. 創世者】《俠盜一號：星球大戰外傳》導演最新作　探討A.I.議題4大必睇備忘

荷里活電影《A.I. 創世者》（The Creator）以A.I.向人類發動戰爭，發明秘密武器毀滅全人類為故事主題，一如早前多位A.I.專家包括「A.I.之父」Google前副總裁欣頓（Geoffrey Hinton）提出警告，指A.I.可能會被武器化引發災難導致人類滅亡，風險仿如核戰，電影與現實不謀而合。

當中探討的議題如A.I.是真是假、有否意識，如何定義人類，A.I.與人類是否必定二元對立，抑或可以共存合作。

故事發人深省

電影以全新角度說好A.I.故事，設定未來世界，西方致力殲滅A.I.，在導演虛構的東方「新亞洲」卻幫助A.I.崛起，東西交戰，一場人類與A.I.、科技與人性的對決，不同種類的A.I.空群而出，而最強A.I.武器竟然是一個小孩！

天真爛漫的A.I.小孩是電腦情式般冰冷，抑或進化得像人類般有血有肉、有思想與感情？最終這場人類與A.I. 的生死存亡之戰，由此牽動夫妻之情、父女之情，未來戰爭動作電影之下是一個發人深省的故事，相當引人入勝，打動人心。

《哥斯拉》導演最新力作

電影由《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One）、《哥斯拉》（Godzilla）導演加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導，一個以創造新世界、擁有獨特視野和風格見稱的導演，傾力新作頗令人期待。

天才童星注目登場

人氣演員陣容亦睇頭十足，包括《天能》(Tenet) 金球提名男星尊大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》（Eternals）陳靜（Gemma Chan）、《潛行凶間》（Inception）金像提名男星渡邊謙（Ken Watanabe）、《冰之驕女》（I, Tonya）金像女星艾莉森珍妮（Allison Janney）。

此外 ，還有注目天才童星瑪德蓮尤娜禾妮絲（Madeleine Yuna Voyles），大銀幕初登場已十分搶鏡。

超想像未來戰爭大場面

為呈現一場超想像未來戰爭，電影請來最強金像級製作班底，在攝影、剪接、特效各方面，打造各式A.I.角色，以及一幕幕高科技對決大場面，以連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕。

加上電影在全球8個國家、80個地點，包括泰國、越南、柬埔寨、尼泊爾、日本、印尼、英國倫敦和美國洛杉磯取景拍攝。

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