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【司法制度】陳茂波重申司法機構行使獨立司法權　杜淦堃：制裁法官為招聘人才帶來衝擊

政治 20:16 2023/09/11

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波稱，11月在本港舉行的國際金融領袖投資峰會，將會較去年擴大規模。本周稍後他將出訪歐洲，期望外國商界代表亦一同向外界宣揚本港機遇及優勢，並利用本港進入大灣區及亞太地區市場。

陳茂波今日出席商會午宴活動致辭時稱，本港司法機構行使獨立司法權，與紐約及倫敦同樣採用普通法制度，強調資訊自由等的重要性，否則不能發展大數據及人工智能。

陳茂波續指，歐美國家對香港或許存在誤解，掌握對香港錯誤的資訊。他提到星期三、四，本港會舉辦「一帶一路高峰論壇」，期望繼續邀請更多海外企業、旅客來港，了解香港真實情況。

杜淦堃：制裁法官是對香港法制的最大威脅

美國國會委員會曾要求，制裁本港國安法指定法官。香港大律師公會主席杜淦堃今日在商會午宴發言時表示，制裁法官是對香港法制的最大威脅。

杜淦堃指，制裁法官將為本港司法機構招聘人才帶來衝擊，他指出如果美方實施制裁行動，無疑不能改善本港的法治水平。

對於香港作為國際金融中心，杜淦堃認為有國際法律背景的司法體系是一個主要優勢，本港業界的從業者，亦有在倫敦或悉尼等外地執業背景，而只有非常少的其他地方會容許外籍人士在法庭中扮演重要角色。

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記者：戴朗希

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