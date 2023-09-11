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《破毒強人》大結局逾173萬觀眾收看稱冠　《中年好聲音2》首播奪23點更勝上季

娛樂 20:38 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

《破毒強人》

無綫公布上周（9月4日至9月10日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台收視平穩。

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高收視27.4點（177萬觀眾），成上周收視榜首節目；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視25.5點（164萬觀眾）；外購古裝劇《長風渡》最高收視19.2點（123萬觀眾）。

《破毒強人》上周五播映大結局，最終Big Boss「張強」身份揭曉，吸引逾173萬觀眾追看，跨平台直播收視最高26.9點，為劇集收視之冠。

【破毒強人】陳豪蕭正楠雨中大戰打足11小時　阿蕭臨場加動作戲：要打就打到盡

《獎門人秋季感謝祭》

而蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》最高收視12.5點（80萬觀眾）；真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》最高收視13.8點（89萬觀眾）。

周六晚首播的綜藝節目《歐洲鐵騎遊》最高收視18.7點（121萬觀眾）；《我們的輝煌金曲》最高收視17.7點（114萬觀眾）。

周日晚《獎門人秋季感謝祭》最高收視24.3點（156萬觀眾），為周末最高收視綜藝節目；緊接播出首集的《中年好聲音2》最高收視23點（148萬觀眾），完勝上季第一集最高收視20.2點，上升2.8點，對比上季增加逾18萬觀眾收看。

《中年好聲音2》

撰文 : TOPick柴犬出動

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