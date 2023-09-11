【錶行劫案】警方拘捕1名19歲巴裔男子　起回全部失物

▲ 西九龍總區刑事部警司鍾雅倫(左二)交代案情。(香港警察 fb)

今日（11日）下午約3時48分，尖沙咀廣東道16號一間錶行，遭3至4名戴口罩的非華裔男子持刀、鐵槌行劫，掠走多隻手錶等貨物。劫匪得手後乘一輛銀色七人車往梳士巴利道方向逃去。警方迅速拘捕一名19歲巴基斯坦裔男子。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方接報有3名賊人手持刀及大鎚，闖入廣東道一間錶行搶掠，劫去20隻名錶，總值約370萬元，逗留半分鐘後，登上一輛掛上假車牌的私家車，向梳士巴利道方向逃去，現場留下一把刀，及一個大鎚。警方相信賊人逃到飛鵝山，在案發後一個半小時在飛鵝山山腳，截停一名相信是案中劫匪的19歲巴基斯坦籍男子，以搶劫罪將他拘捕，他持有香港身份證。

警方又在飛鵝山叢林內，找到一個背包，起回全部20隻被劫去的名錶。鍾雅倫指，已初步掌握其他在逃同黨的資料，相信都是印巴籍，全部持有香港身份證，有信心很快將他們繩之於法。而涉案錶行一名女職員手部受傷，送院治理。

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