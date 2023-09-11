【世紀雨災】雨災致嚴重損失農戶漁民　9.12起可向漁護署申緊急救援金

▲ 漁護署日前派員到新界農戶協助捉回部分被沖走的猪隻，並處理豬隻屍體及。（漁護署facebook圖片）

繼月初超強颱風「蘇拉」襲港後，日前一場世紀黑雨更造成嚴重破壞，漁護署表示，初步調查發現新界部分農場、魚塘及漁船亦受是次雨災影響，均有不同程度損毀，因近日雨災影響而導致嚴重損失的本地農戶、養魚戶及漁民，明日（12日）起至下周三（20日），可向署方登記申請緊急救援基金。

漁護署表示，會根據既定準則，從救援基金中發放適當的援助金額予受影響的農戶、養魚戶及漁民。

至於早前因蘇拉影響並已遞交申請的農戶，並不需要就是次雨災影響再遞交申請，部門會一併評估損毀情況。

受影響農戶

親身前往漁護署農業推廣辦事處（元朗橋樂坊2號元朗政府合署5樓）登記；或

網上遞交申請

查詢電話：2476 2424

受影響塘魚養魚戶及漁民

上述申請期間，若出現八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或遇到政府公布「極端天氣情況」，登記期將延長至9月21日。

▲ 漁護署昨日（10日）派員前往受暴雨嚴重影響的豬場一帶巡視。（漁護署facebook圖片）

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責任編輯：馮琪雅