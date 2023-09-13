【HA荀工】醫管局保送20名理科生赴英就讀放射學課程　全額資助學費 【即睇申請方法】

醫管局今明兩年舉行海外培訓資助計劃，保送10名學生到英國兩間大學就讀放射診斷學學士課程，全額資助3年的學費。參與者成功修畢課程後，需於醫管局服務至少5年，每月薪金由3萬4千元起，若升職至高級放射師最高薪金可達11萬。計劃於今日起至10月4日接受申請。

醫管局今年度保送學生到西英格蘭大學及赫特福德大學就讀，課程總共3年。申請者可以經醫管局求職網站或求職應用程式遞交網上申請。通過醫管局面試的申請者，會於12月至2月進行大學入學申請，於明年9月正式入讀。

申請者需於中學文憑試中考獲兩科第5級及一科第4級或以上的成續，並包括至少一科理科科目（物理、化學或生物）；或於香港高級程度考試或普通教育證書A級中考獲一科A級和兩科B級，或取得特定國際考試的資格。申請者需取得理科學士學位，中英文能力有一定基礎，並能操流利粵語。考生畢業後會於英國取得放射診斷技術資格，並回港入職醫管局成為放射診斷技術學生，累積140小時放射診斷經驗後，註冊本地放射師資格。如學生未能任職醫管局5年，醫管局會按比例收回學費。

大埔那打素醫院資深放射師蕭裕豪於2010-11學年參加海外培訓資助計劃。他表示，坊間對於放射師的認識限於「照X光、影相」，而放射師需進行超聲波及磁力共振等，於多個醫療程序包括手術、血管造影、心臟導管等多個醫療程序，「做足功課」可以突出對行業的興趣及熱誠。2010-11學年計劃當中，25名畢業生受聘於醫管局，直至今年7月，其中15位仍於醫管局任職。

蕭裕豪表示，醫管局工作雖然忙碌，但團隊具有凝聚力及歸屬感，而工作的工時穩定，因此未有離開前往私人市場。醫管局總行政經理(專職醫療)潘綺紅表示，放射師是前線工作，需要與病人及同事溝通，希望申請者具正面思想及具溝通技巧，並展現對行業的熱誠。

目前有約987名放射師於公立醫院任職，今個年度的流失率為百分之8。潘綺紅承認人手缺乏，離開公院的原因包括前往私人市場、退休等。她表示，採取一藍子措施改善，包括提供額外酬金、於海外及本地招聘，自選兼職護士等；今年亦聘請放射師助理，協助行政工作。至於為何醫管局多年後才復辦計劃。潘綺紅表示，過往人手上可以應付工作，因此未有繼續推行計劃。不過近年人口老化，加上醫管局啟用多間新醫院，審視人手需求後復辦，希望「企得高望得遠」，預先預留人手。

▲ (醫管局提供)

放射師協會：計劃有一定吸引力 惟私院任職4萬元起薪盼重推現金津貼

香港放射師協會前主席溫紹斌表示，理工大學及東華學院的放射師課程學額不算多，預料放射師的學位仍然求個於供，計劃具一定吸引力。不過他表示，現時私家醫院招聘新畢業生薪金大多4萬元起跳，亦有部分醫院提供13-14個月的薪酬，近幾年不少畢業生均不會先到醫管局入職，以累積經驗。

他表示，曾向醫管局及政府推出增加薪酬，並重推現金津貼，並按加薪的比例增加幅度，不過相信當局需從整體的職系考慮薪酬，因此一直未有實行。至於有消息指，早前的「大灣區放射技師交流計劃」的來港人選一直未獲批，溫表示，相信是因為兩地課程架構的差異導致，不過輸入內地醫護是大勢所趨，料問題最終能得以解決。

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記者：陳展棋