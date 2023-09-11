【垃圾徵費】綠領行動指9成前線物管人憂執法有困難　逾兩成不清楚收費模式

▲ 綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍（左）。（綠領行動提供）

垃圾徵費明年4月1日實施，綠領行動調查發現，9成前線物業管理人員認為執行法例有困難，同時有逾兩成不熟悉收費模式，建議政府設立專線，方便前線物管隨時舉報非法棄置行為，以及為前線物管度身訂造教育宣傳方案等。

綠領行動在今年6月至8月間，以網上及電話問卷，訪問152名前線物業管理人員，發現有逾8成人自評對法例的熟識程度「合格」，即取5分或以上，惟實際有逾兩成人並不「熟書」，如有16%受訪者不知標籤和入閘費同為垃圾徵費的收費模式，亦有3%受訪者以為徵費的實施日期為今年7月1日。

至於操作細節，僅3成前線物管知道建築材料及醫療廢物並不包括在垃圾收費中，亦有12%以為丟棄傢俬不用收費，另有4成7受訪者不知10公升指定垃圾袋的收費為1.1元及僅18%受訪者能答出預繳式指定袋的售賣點。

調查也發現，有9成受訪者認為實施收費時將會遇到困難，其中最多人，即25%擔心若住戶或租戶不使用指定袋，物管需「包底」處理非法棄置垃圾費用，其次有24%擔心難以監察住戶有否使用指定袋；亦有22%認為非法棄置嚴重，擔心誤墮違規陷阱；同時並有72%受訪者認為政府宣傳不足。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，是次調查結果反映前線人員對法例的知識水平參差，政府必須加強宣傳，建議政府應設立專線，甚至分區Whatsapp專線，以便物管隨時舉報非法棄置行為，以及為前線物管度身訂造教育宣傳方案，並派遣「綠展隊」親身到物業講解宣傳；又認為未來執法工作更是至關重要，政府應主動出擊，組織更多過渡性的人員巡視，對違法行為進行檢控。

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責任編輯：黃小冰