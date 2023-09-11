【特快公屋】去年4宗命案凶宅上榜　海富苑有單位涉斬頸吞鏹水案

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「特快公屋編配計劃2023」今日（11日）公布可供揀選單位名單，獨立單位中有11個可選單位涉及兇殺案，其中4宗均為去年發生的命案，包括朗屏邨「斬妻案」、海富苑海欣閣「桃色糾紛斬頸案」、海富苑海韻閣「老父勒女倫常案」和彩虹邨紅萼樓「金錢糾紛刀殺案」。

屋邨 區域 單位大小（呎） 租金 兇案資料 大窩口邨 富貴樓 1410 葵涌 307 $1,764 2008年或以前發生兇殺事件 葵涌邨 映葵樓 104 葵涌 427 $3,648 2020年或以前發生兇殺事件 石籬二邨 石偉樓 2611 葵涌 428 $3,661 2011年或以前發生兇殺事件 友愛邨 愛暉樓 1220 屯門 378 $1,634 2009年或以前發生兇殺事件 朗屏邨 賀屏樓 2104 元朗 327 $1,465 2022年或以前發生兇殺事件 67歲婦人與丈夫爭執，其後頭部中刀，倒臥寓所，最後證實不治 天恒邨 恒健樓 3414 天水圍 370 $2,295 2019年或以前發生兇殺事件 海富苑 海欣閣 2604 深水埗 427 $3,784 2022年或以前發生兇殺事件 6旬男子涉桃色糾紛，被淋通渠水及身中10多刀後身亡。涉案男子其後報案自首，危坐住所並狂飲通渠水後身亡 海富苑 海韻閣 1415 深水埗 465 $4,114 2022年或以前發生兇殺事件 七旬男子疑不堪經常被患精神病女兒襲擊，在女兒情緒失控期間將女兒勒斃 彩虹邨 紅萼樓 217 牛池灣 259 $1,562 2022年或以前發生兇殺事件 死者疑因拖欠疑兇債款，引起對方不滿而遭一刀插胸喪命 彩雲二邨 瓊宮樓 1202 牛池灣 427 $2,558 2015年或以前發生兇殺事件 廣福邨 廣仁樓 1326 大埔 248 $1,355 1998年或以前發生兇殺事件

今年「特快公屋編配計劃」將於周三起選樓，錄近3.2萬人申請。

「特快公屋編配計劃」是輪候公屋人士的「捷俓」，但大部份可選單位是「不受歡迎公屋單位」，部分更兇宅。今年除「不受歡迎公屋單位」外，亦可申請「重售青富苑及蝶翠苑綠表置居計劃單位」，認購百多個青衣青富苑及柴灣蝶翠苑「撻訂」單位。

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記者：陳梓蔚