【特快公屋】去年4宗命案凶宅上榜 海富苑有單位涉斬頸吞鏹水案
社會 22:22 2023/09/11
「特快公屋編配計劃2023」今日（11日）公布可供揀選單位名單，獨立單位中有11個可選單位涉及兇殺案，其中4宗均為去年發生的命案，包括朗屏邨「斬妻案」、海富苑海欣閣「桃色糾紛斬頸案」、海富苑海韻閣「老父勒女倫常案」和彩虹邨紅萼樓「金錢糾紛刀殺案」。
|屋邨
|區域
|單位大小（呎）
|租金
|兇案資料
|大窩口邨 富貴樓 1410
|葵涌
|307
|$1,764
|2008年或以前發生兇殺事件
|葵涌邨 映葵樓 104
|葵涌
|427
|$3,648
|2020年或以前發生兇殺事件
|石籬二邨 石偉樓 2611
|葵涌
|428
|$3,661
|2011年或以前發生兇殺事件
|友愛邨 愛暉樓 1220
|屯門
|378
|$1,634
|2009年或以前發生兇殺事件
|朗屏邨 賀屏樓 2104
|元朗
|327
|$1,465
2022年或以前發生兇殺事件
|天恒邨 恒健樓 3414
|天水圍
|370
|$2,295
|2019年或以前發生兇殺事件
|海富苑 海欣閣 2604
|深水埗
|427
|$3,784
2022年或以前發生兇殺事件
|海富苑 海韻閣 1415
|深水埗
|465
|$4,114
2022年或以前發生兇殺事件
|彩虹邨 紅萼樓 217
|牛池灣
|259
|$1,562
2022年或以前發生兇殺事件
|彩雲二邨 瓊宮樓 1202
|牛池灣
|427
|$2,558
|2015年或以前發生兇殺事件
|廣福邨 廣仁樓 1326
|大埔
|248
|$1,355
|1998年或以前發生兇殺事件
今年「特快公屋編配計劃」將於周三起選樓，錄近3.2萬人申請。
「特快公屋編配計劃」是輪候公屋人士的「捷俓」，但大部份可選單位是「不受歡迎公屋單位」，部分更兇宅。今年除「不受歡迎公屋單位」外，亦可申請「重售青富苑及蝶翠苑綠表置居計劃單位」，認購百多個青衣青富苑及柴灣蝶翠苑「撻訂」單位。
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳梓蔚