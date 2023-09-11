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【特快公屋】去年4宗命案凶宅上榜　海富苑有單位涉斬頸吞鏹水案

社會 22:22 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

（資料圖片）

「特快公屋編配計劃2023」今日（11日）公布可供揀選單位名單，獨立單位中有11個可選單位涉及兇殺案，其中4宗均為去年發生的命案，包括朗屏邨「斬妻案」、海富苑海欣閣「桃色糾紛斬頸案」、海富苑海韻閣「老父勒女倫常案」和彩虹邨紅萼樓「金錢糾紛刀殺案」。

屋邨區域單位大小（呎）租金兇案資料
大窩口邨 富貴樓 1410葵涌307$1,7642008年或以前發生兇殺事件
葵涌邨 映葵樓 104葵涌427$3,6482020年或以前發生兇殺事件
石籬二邨 石偉樓 2611葵涌428$3,6612011年或以前發生兇殺事件
友愛邨 愛暉樓 1220屯門378$1,6342009年或以前發生兇殺事件
朗屏邨 賀屏樓 2104元朗327$1,465

2022年或以前發生兇殺事件

  • 67歲婦人與丈夫爭執，其後頭部中刀，倒臥寓所，最後證實不治
天恒邨 恒健樓 3414天水圍370$2,2952019年或以前發生兇殺事件
海富苑 海欣閣 2604深水埗427$3,784

2022年或以前發生兇殺事件

  • 6旬男子涉桃色糾紛，被淋通渠水及身中10多刀後身亡。涉案男子其後報案自首，危坐住所並狂飲通渠水後身亡
海富苑 海韻閣 1415深水埗465$4,114

2022年或以前發生兇殺事件

  • 七旬男子疑不堪經常被患精神病女兒襲擊，在女兒情緒失控期間將女兒勒斃
彩虹邨 紅萼樓 217牛池灣259$1,562

2022年或以前發生兇殺事件

  • 死者疑因拖欠疑兇債款，引起對方不滿而遭一刀插胸喪命
彩雲二邨 瓊宮樓 1202牛池灣427$2,5582015年或以前發生兇殺事件
廣福邨 廣仁樓 1326大埔248$1,3551998年或以前發生兇殺事件

今年「特快公屋編配計劃」將於周三起選樓，錄近3.2萬人申請。

「特快公屋編配計劃」是輪候公屋人士的「捷俓」，但大部份可選單位是「不受歡迎公屋單位」，部分更兇宅。今年除「不受歡迎公屋單位」外，亦可申請「重售青富苑及蝶翠苑綠表置居計劃單位」，認購百多個青衣青富苑及柴灣蝶翠苑「撻訂」單位。

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記者：陳梓蔚

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