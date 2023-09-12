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【公民科內地考察】有中學憂考察行程太長剝削學生補課時間　擬報兩日內地考察團

社會 00:00 2023/09/12

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高中公民科內地考察回顧與展望分享會。（左起） 順德聯誼總會譚伯羽中學中六生高清悠、 順德聯誼總會譚伯羽中學公民科教師曾家俊、教育局總課程發展主任許承恩、嘉諾撒培德書院副校長陳立宜、嘉諾撒培德書院中六生黃斯鎇、中華基金中學助理校長許玉芬、中華基金中學中六生張諾瑤。（梁偉榮攝）

教育局上月底公布新學年公民科內地考察1日團行程數目大減，並建議學校按需要報團。有中學教師擔心行程日數過長，會剝削學生補課時間，繼而影響應考文憑試（DSE）成績，計劃在平衡各方需要後，新學年為中五級生報兩日團；亦有中學擬利用學校假期及周末期間成行，選報5日團。同時有中學反映個別學生因病缺席公民科考察團，教育局稱，校方可按學校機制處理特殊狀況，例如參加學校舉辦其他內地交流團以滿足要求。

首個公民科考察團於4月成行，教育局推出首批行程以1日團為主，惟惹來部分中學及學生指行程過於緊逼；教育局上月底將1日團數目，由8個減至3個。另據悉教育局上周為公民科教師舉行的簡介會，局方表明只會保留少數1日團，並讓個別有需要的學校按校情，例如特殊學校選擇；教育局總課程發展主任許承恩昨（11日）受訪表示，非特殊學校亦能選擇報1日團，建議學校可按需要報團，局方會因應報名情況作調節，為學校提供多元化的選擇。

順德聯誼總會譚伯羽中學新學年擬繼續為中五級學生報兩日團，該校公民科教師曾家俊解釋，行程日數過長恐剝削學生補課時間，繼而影響學生的文憑試（DSE）成績，「當然希望日數愈多愈好，但需作出平衡，沒理由公民科一聲令下便讓路」，反問「學生放榜成績不好誰負起這個責任？」因此經各方協調後，爭取到舉行兩日團。

嘉諾撒培德書院則選擇報5日團，該校副校長陳立宜坦言，校曆安排緊張，需確保學生有足夠時間溫習，故5日考察橫跨1日學校假期、1日「其他學習經歷日」，連同周六及周日，望於12月初成團，只影響到1日半的上課日，又指各校校情不一，所選擇的考察團日數自然「有長有短」。

另外，多間中學稱有少部分學生請病假，缺席公民科內地考察團。曾家俊指，該校上學年有兩名學生因病未能成行，擬安排他們於本學年跟隨今屆中五生赴內地交流；教育局總課程發展主任許承恩稱，校方可按學校機制處理上述特殊狀況，舉例如參加校方舉辦其他內地交流團以滿足要求。

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記者：梁凱婷

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