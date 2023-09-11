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【雪卡中毒】友人於沖繩帶回燕子星班作「手信」　兩女進食後雪卡毒中毒

社會 22:26 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

(資料圖片)

衞生防護中心今日（11日）公布，兩名33歲及44歲女子於周六在家中晚膳期間吃魚，懷疑「雪卡毒」中毒個案。初步調查顯示，涉事的燕子星班於9月9日由病人的朋友由沖繩帶回。

受影響的33歲及44歲女子於9月9日在家中晚膳期間吃魚，分別約2小時和10小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺和噁心等「雪卡毒」中毒病徵。兩名病人昨日（10日）到博愛醫院急症室求醫並入院接受治療，已經出院，現時情況穩定。

中心表示，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

中心提醒雪卡毒素中毒，市民應


減少進食珊瑚魚；

每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；

進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；

進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；

一旦出現病徵，應及早治理；及

應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。

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