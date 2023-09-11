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【當街非禮】韓國女子中環站疑遭南亞漢非禮　據知中區重案組接手調查

社會 22:52 2023/09/11

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一名韓國女直播主來香港旅遊，於深夜時分在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕，期間對方作出疑似性騷擾及非禮的行動，更一度將她壓向牆壁，懷疑曾觸及其胸部。消息稱，中區警區重案組已接手調查案件，正全力追緝涉案男子歸案。

根據直播片段，該名韓國女直播主於深夜時份，在一個電車站查閱尾班車時間，其後一名南亞裔男子突然走近搭訕，當女事主查看手機時，該名南亞裔男子的頭部已經貼近她。

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南亞漢指他居住堅尼地城，與女事主的酒店是同一方向，遂一同前往搭地鐵。惟由街頭走至中環港鐵站期間，南亞漢一直做出不少有肢體接觸的行為，一時將手搭在女直播主膊頭，一時翹女事主手臂，又撥弄她的頭髮，令女事主受驚。

南亞漢不斷說「我獨自一人，跟我來吧（ I am alone, come with me）」，又不斷嘗試貼近女事主，女事主一直表示「no(不)」。直至2人走到地鐵站，南亞漢更將女事主壓到牆邊，並疑出手伸向女子胸部位置，女直播主被嚇得花容失色，伸手推開對方，並大叫「please help me(救我)」，南亞漢最終朝站外逃走。

據了解，警方已知悉事件，中區警區重案組正積極調查及主動嘗試聯絡片段中女子。

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