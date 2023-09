【當街非禮】韓國女子中環站疑遭南亞漢非禮　據知中區重案組接手調查

一名韓國女直播主來香港旅遊,於深夜時分在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕,期間對方作出疑似性騷擾及非禮的行動,更一度將她壓向牆壁,懷疑曾觸及其胸部。消息稱,中區警區重案組已接手調查案件,正全力追緝涉案男子歸案。

根據直播片段,該名韓國女直播主於深夜時份,在一個電車站查閱尾班車時間,其後一名南亞裔男子突然走近搭訕,當女事主查看手機時,該名南亞裔男子的頭部已經貼近她。

▼ 點擊圖片放大

南亞漢指他居住堅尼地城,與女事主的酒店是同一方向,遂一同前往搭地鐵。惟由街頭走至中環港鐵站期間,南亞漢一直做出不少有肢體接觸的行為,一時將手搭在女直播主膊頭,一時翹女事主手臂,又撥弄她的頭髮,令女事主受驚。

南亞漢不斷說「我獨自一人,跟我來吧( I am alone, come with me)」,又不斷嘗試貼近女事主,女事主一直表示「no(不)」。直至2人走到地鐵站,南亞漢更將女事主壓到牆邊,並疑出手伸向女子胸部位置,女直播主被嚇得花容失色,伸手推開對方,並大叫「please help me(救我)」,南亞漢最終朝站外逃走。

據了解,警方已知悉事件,中區警區重案組正積極調查及主動嘗試聯絡片段中女子。

