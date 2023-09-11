  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 23:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑雨水浸】陳國基向全體公務員發信　感謝參與善後工作

政治 22:40 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

陳國基向全體公務員發信，感謝公務員短時間內迅速有序奉召出勤。（資料圖片）

本港上周受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，政務司司長陳國基今日向全體公務員發信，感謝公務員短時間內迅速有序奉召出勤，全力參與特大暴雨後的善後工作，展現「以民為先」服務精神。

陳國基在信中指，暴雨水浸期間，紀律部隊及文職同事全力處理緊急求助個案，不少人不眠不休，盡力為民解困。 政府秉持 「以民為先，急民所急」的大原則，全力善後，包括清理路面、搶修設施、清除水浸，以及為有需要的市民提供支援等，務求盡快令市民回復正常生活。

他續指，特首亦再次啟動「全政府動員」級別機制，在各區提無支援善後，當局已強化預案準備，督導部門啟動特別巡查，識別暴雨後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，保障公眾安全。

他感謝各級公務員同事不分晝夜，不畏困難，通力合作，全心全民為市民服務，顯示公務員同事不論時地，「急民所急的心是始終如一」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【海濱事務】特首委任2位新成員加入委員會　甯漢豪：政府會繼續與委員會緊密合作
今日 16:42
【海濱事務】特首委任2位新成員加入委員會　甯漢豪：政府會繼續與委員會緊密合作
【考察內地】廣播處長與港台代表團訪北京長沙　廣播處長：為2025全國運動會轉播作好準備
今日 20:01
【考察內地】廣播處長與港台代表團訪北京長沙　廣播處長：為2025全國運動會轉播作好準備
【司法制度】陳茂波：司法機構行使獨立司法權　杜淦堃：制裁法官為招聘人才帶來衝擊
今日 20:16
【司法制度】陳茂波：司法機構行使獨立司法權　杜淦堃：制裁法官為招聘人才帶來衝擊

你可能感興趣

【海濱事務】特首委任2位新成員加入委員會　甯漢豪：政府會繼續與委員會緊密合作
今日 16:42
【海濱事務】特首委任2位新成員加入委員會　甯漢豪：政府會繼續與委員會緊密合作
【考察內地】廣播處長與港台代表團訪北京長沙　廣播處長：為2025全國運動會轉播作好準備
今日 20:01
【考察內地】廣播處長與港台代表團訪北京長沙　廣播處長：為2025全國運動會轉播作好準備
【司法制度】陳茂波：司法機構行使獨立司法權　杜淦堃：制裁法官為招聘人才帶來衝擊
今日 20:16
【司法制度】陳茂波：司法機構行使獨立司法權　杜淦堃：制裁法官為招聘人才帶來衝擊
颱風 政治 雨後 陳國基 紀律部隊 政務司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我