【黑雨水浸】陳國基向全體公務員發信　感謝參與善後工作

▲ 陳國基向全體公務員發信，感謝公務員短時間內迅速有序奉召出勤。（資料圖片）

本港上周受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，政務司司長陳國基今日向全體公務員發信，感謝公務員短時間內迅速有序奉召出勤，全力參與特大暴雨後的善後工作，展現「以民為先」服務精神。

陳國基在信中指，暴雨水浸期間，紀律部隊及文職同事全力處理緊急求助個案，不少人不眠不休，盡力為民解困。 政府秉持 「以民為先，急民所急」的大原則，全力善後，包括清理路面、搶修設施、清除水浸，以及為有需要的市民提供支援等，務求盡快令市民回復正常生活。

他續指，特首亦再次啟動「全政府動員」級別機制，在各區提無支援善後，當局已強化預案準備，督導部門啟動特別巡查，識別暴雨後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，保障公眾安全。

他感謝各級公務員同事不分晝夜，不畏困難，通力合作，全心全民為市民服務，顯示公務員同事不論時地，「急民所急的心是始終如一」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥