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【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零P圖照曾惹爭議　轉當網紅再晒素顏大頭影片

娛樂 09:59 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

內地網紅「挖呀挖老師」最分享素顏近照。

內地一名黃姓幼稚園老師，早前憑一首兒歌《小小花園》爆紅，歌詞「挖呀挖呀挖」非常洗腦，更獲封為「挖呀挖老師」，勁吸600萬人觀看。

正所謂人紅是非多，「挖呀挖老師」被爆出真實年齡及多張沒濾鏡的照片，其外貌亦一直備受爭議，她最近自爆胖了約5公斤，分享最近的樣貌之餘並表示自己只是一名普通人。

【洗腦兒歌】幼稚園校長領唱「挖呀挖」突轉唱呢首歌 小朋友一臉問號場面爆笑

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自爆兼貼大頭影片

「挖呀挖老師」不時於FB分享影片，她日前自爆胖了10幾斤（約5公斤），並貼出大頭影片。
她說：

發現直到現在 大家對我臉的攻擊一直存在 這是我長了十幾斤的懟臉原相機自拍 大膽放出來 就想想告訴大家 我 普通人一枚 （後面還是會美顏都想把美好的一面呈現給大家）  

她續說：

網上看到一句話很喜歡：所有人的看法和評論都是暫時的，只有自己的經歷和成績是伴隨一生的。（這也是我這麼多年為啥不斷提升自己的學習能力臉確實也很重要 但美麗不會陪伴一生 所以我花時間去學習我喜歡的音樂 做我熱愛的事情 這些不但能治癒我 還可以陪伴我一生）

【女幼教】「挖呀挖」老師難理負評再出新歌　回應顏值被嘲一事：不可能永遠年輕

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轉行當網紅

黃老師原本是內地武漢一名幼兒園老師，因為在抖音上分享自己上課的片段，教學生唱洗腦兒歌「挖呀挖呀挖」而一夜爆紅。不過負評也隨之而來，如被人質疑P圖及使用濾鏡過度。

除了其樣子被批評外，她又被網民爆出真實年紀，有指她出生於1983年，如今已40歲。有人認為這個年紀算保養得宜，絕對稱得上美魔女，亦有人翻出「挖呀挖老師」的舊照，疑似曾經進行「後天加工」變靚。

不過，黃老師曾留言強調「我是90後」，希望大家放過她，又表示自己只是普通人，比起外表更看重內在品格。她曾分享一條短片澄清未有簽約任何公司，也沒有甚麼專業團隊，且從事教育已經超過7年。

最新影片推介：張寶兒專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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