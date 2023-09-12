【慳錢大法】實行5大慳錢法逾30年　港男早午餐僅食方包︰咁多年慳過千萬

▲ 港男實行5大慳錢法逾30年，包括早午餐僅食方包。

生活開支愈來愈大，港爸媽都各出奇謀慳錢。近日有港男在網上討論區分享，他實行5大慳錢法逾30年，包括早午餐僅食方包、不開冷氣，直言多年來慳了過千萬。不過，他強調每個人的生活標準都不一樣，而他只慳自己，從不刻薄別人。

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該名港男於「親子王國討論區」以「慳錢5大法，其實唔難做到」為題發帖表示，他移居日本生活26年，與比他年輕6歲的內地太太結婚25年，目前夫妻居於東京，租住一個800呎的單位。港男在投資銀行從事資訊科技工作，他自大學畢業至今34年，一直沿用以下5大慳錢方法︰

1. 不開冷氣

他與太太住在海邊一個頂樓800呎單位，三面透風。他堅持林超英用電方法，表示「這個夏天用電量平均每月116度電，林超英是126度電」。他過去10年都沒開冷氣，但他與太太分房瞓，太太每晚都開冷氣。

2. 善用公司資源

他指公司為了方便員工處理事務，而提供公司手機，他就只用公司手機。他從來不買樽裝水、咖啡，只在公司飲水。另外，公司安排他每年去約2次英國、美國或亞洲區辦事處出差，令他節省了不少旅遊開支。

3. 踩單車返工

他的住所距離公司10公里，選擇踩單車返工，可以節省交通費，他表示「每天省20蚊」。

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4. 早午餐吃方包

他早午餐只吃一袋價值6元的方包，因此「每天上班開支加起來唔到$40」。

5. 娛樂零開支

他習慣周未放假在屋企附近踩單車，幾乎零娛樂開支，連去健身、看Netflix的錢都慳了。

港男認為最重要是沒有不良習憤，「唔賭、唔炒股票、唔做投機買賣、唔酒唔烟，唔同啲不三不四的人一齊」。他稱，「咁多年慳埋過1千萬港紙」。

不過，他雖然生活節儉，但從不慳旅遊費用，直言「咁多年我去咗57個國家，去旅遊總共花咗我大約140萬港紙」。他已去了7次北海道和9次巴黎，旅遊也願意花錢到高級餐廳吃美食。

港男與太太沒有子女，他一直很寵妻，除了每月給太太2萬港元生活費外，再給她400萬人民幣作儲備，還有「買了國內二線城市1300呎樓，寫我老婆名，如果我三長二短，佢都唔使憂」、「老婆啲名牌包也花我不少」。他另外給外父外母生活費，也為兩老及姨仔總共買了2個國內住宅。他寫道︰

總之我慳自己，無刻薄別人。

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責任編輯︰王明芳