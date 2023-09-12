  • 29°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【你好，我的大夫】何廣沛對朱晨麗送祝福不知情　Matthew回應「食軟飯」指控【有片】

娛樂 11:23 2023/09/12

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

何廣沛與Sarah的感情事備受關注！

繼《破毒強人》後，何廣沛（Matthew）有份主演的TVB劇集《你好，我的大夫》接力播出，工作機會不斷的他，在感情事也傳來好消息，Matthew被傳媒踢爆出有新戀情，指他上年已與新歡Sarah撻着。

而Sarah早前就被爆曾結婚，更惹來Matthew「偷食人妻」的說法。Matthew早前在網上親自留言回覆網民，他在日前出席新劇首播飯局時，也有開腔回應！

【TVB上位小生】何廣沛現任女友被爆曾結婚　Matthew反擊偷食人妻指控

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

何廣沛直言心態有變

Matthew接受主播潘盈慧訪問，Matthew稱自己過往以工作為先，自與Sarah拍拖大半來也沒有刻意隱瞞戀情。

Matthew直言自己的心態有變，「舊年我chur咗成年，chur完一年就發現自己真正想要啲咩，可能個心態唔同咗。」

提到緋聞女友朱晨麗向他送祝福，Matthew聲稱對此不知情、不清楚，並感謝潘盈慧轉達給他知道。

點擊圖片放大
+5
+4

回應「食軟飯」指控

Sarah被指為富家女兼被爆曾結婚，惹來Matthew「食軟飯」的說法，Matthew更在網上留言回應網民，他說：「因為我一直都見到佢哋咁傳，我都無特別去介意，因為我一直以嚟對呢啲嘢都唔care，因為佢有佢講，的自己清者先清，有時只能夠幽默......我已經用一個好幽默嘅方法，同佢講話你嘅創作力都唔錯喎。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【破毒強人】「好好」鄭穎琳連人帶車衝落海超摧淚　何廣沛張寶兒傷感喊戲大獲好評
13:06 2023/08/31
【破毒強人】「好好」鄭穎琳連人帶車衝落海超摧淚　何廣沛張寶兒傷感喊戲大獲好評
【你好，我的大夫】何廣沛難忘施針狂NG　蔡思貝自爆秘密新劇晒女人味
02:37 2023/09/03
【你好，我的大夫】何廣沛難忘施針狂NG　蔡思貝自爆秘密新劇晒女人味
【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情　承認拍拖與女方穩定發展中
10:14 2023/09/04
【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情　承認拍拖與女方穩定發展中
【TVB上位小生】何廣沛歷年緋聞對象　 兩位港姐冠軍勁有料
12:22 2023/09/04
【TVB上位小生】何廣沛歷年緋聞對象　 兩位港姐冠軍勁有料
【TVB上位小生】何廣沛現任女友被爆曾結婚　Matthew反擊偷食人妻指控
10:14 2023/09/06
【TVB上位小生】何廣沛現任女友被爆曾結婚　Matthew反擊偷食人妻指控

你可能感興趣

【破毒強人】「好好」鄭穎琳連人帶車衝落海超摧淚　何廣沛張寶兒傷感喊戲大獲好評
13:06 2023/08/31
【破毒強人】「好好」鄭穎琳連人帶車衝落海超摧淚　何廣沛張寶兒傷感喊戲大獲好評
【你好，我的大夫】何廣沛難忘施針狂NG　蔡思貝自爆秘密新劇晒女人味
02:37 2023/09/03
【你好，我的大夫】何廣沛難忘施針狂NG　蔡思貝自爆秘密新劇晒女人味
【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情　承認拍拖與女方穩定發展中
10:14 2023/09/04
【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情　承認拍拖與女方穩定發展中
娛樂行業 娛樂人物職業 娛樂機構 何廣沛 朱晨麗 演員 拍拖 TVB

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
12:10 2023/09/11
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學