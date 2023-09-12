【你好，我的大夫】何廣沛對朱晨麗送祝福不知情　Matthew回應「食軟飯」指控【有片】

▲ 何廣沛與Sarah的感情事備受關注！

繼《破毒強人》後，何廣沛（Matthew）有份主演的TVB劇集《你好，我的大夫》接力播出，工作機會不斷的他，在感情事也傳來好消息，Matthew被傳媒踢爆出有新戀情，指他上年已與新歡Sarah撻着。

而Sarah早前就被爆曾結婚，更惹來Matthew「偷食人妻」的說法。Matthew早前在網上親自留言回覆網民，他在日前出席新劇首播飯局時，也有開腔回應！

【TVB上位小生】何廣沛現任女友被爆曾結婚 Matthew反擊偷食人妻指控

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何廣沛直言心態有變

Matthew接受主播潘盈慧訪問，Matthew稱自己過往以工作為先，自與Sarah拍拖大半來也沒有刻意隱瞞戀情。

Matthew直言自己的心態有變，「舊年我chur咗成年，chur完一年就發現自己真正想要啲咩，可能個心態唔同咗。」

提到緋聞女友朱晨麗向他送祝福，Matthew聲稱對此不知情、不清楚，並感謝潘盈慧轉達給他知道。

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回應「食軟飯」指控

Sarah被指為富家女兼被爆曾結婚，惹來Matthew「食軟飯」的說法，Matthew更在網上留言回應網民，他說：「因為我一直都見到佢哋咁傳，我都無特別去介意，因為我一直以嚟對呢啲嘢都唔care，因為佢有佢講，的自己清者先清，有時只能夠幽默......我已經用一個好幽默嘅方法，同佢講話你嘅創作力都唔錯喎。」