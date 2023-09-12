【枱底隧道】ERROR新歌邀孫佳君演出　女神大讚四子：勤力又可愛嘅年青人

梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）組成的宇宙天團ERROR，今年一直未有推出單曲，於今日（9月11日）終於推出新歌《枱底隧道》，唱出他們一貫與別不同的愛情觀，今次MV更找來重量級女主角孫佳君參與演出，這份驚喜，就連ERROR也始料不及呢！

今次《枱底隧道》是何秉舜及黃偉文繼《愛情值日生》及《Never Come Back》後再次為ERROR創作的作品，而歌詞構思全由Wyman發辦，肥仔道：「你都知ERROR嘅愛情觀係幾Error㗎啦！不嬲都係會宣揚愛情，但會係點樣嘅愛情觀，就大家自己去諗了。」

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四子見女神即呆

《枱底隧道》愛情世界可用一場常見的劇情說出來，肥仔介紹道：「一班人食飯，枱面大家喺度傾偈，但枱底啲腳就係到互相撩緊對方，《枱底隧道》講緊一啲好奇怪嘅關係，大家明明互相相識，但唔知點解你係會有啲鮮為人知嘅秘密，然後對方知道嘅時候，就會顯露出奇怪嘅曖昧眼神。」

要有愛情戲份，當然要有好的對手，今次MV導演是曾執導《流氓師表》的麥啟光，他找來近年鮮有在幕前演出的孫佳君擔任MV女主角。

而ERROR四子在拍攝前一晚才知道有對方的參與，Poki說：「第一次聽到孫佳君有份參與梗係呆咗啦，因為不嬲都係有睇開佢啲戲，同埋佢真係好靚，嗰個年代嘅美人，而家呢個年代睇都係好美，嗰個靚唔係可以用筆墨可以形容到。」

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傻傻分不清

Poki一直大讚孫佳君好靚，但肥仔卻踢爆道：「我哋以前成日會睇孫小姐嘅作品，但poki最厲害，不停講孫小姐嘅作品，但全部錯晒，人哋冇乜過嗰啲全部都噏晒出嚟，但其實都唔係，嗰個Moment笑到暈低。」

Poki聽後說：「成日都以為佢同劉嘉玲係同一個人，都有少少尷尬，不過咁樣氣氛反而快熟咗，而且可以同到前輩熟咗，仲同佢交換咗IG同電話有傾有講可以同到唔同嘅前輩學習到佢嘅嘢，好開心！可以幫到自己喺呢個行業行走落去。」

不過Poki是四個之中第一個向孫佳君抄牌的人，他說：「一定係第一個抄佢牌，因為真係好靚，就係咁簡單。」

跳高難度Chair Dance

首次參與MV演出的孫佳君，今次不單是演戲，還有高難度性感Chair Dance，肥仔知道後都大吃一驚，他說：「孫小姐跳之前都唔知佢會跳一Part性感舞步，佢跳緊嘅時候，我哋只知到佢拍嘢但唔知拍乜，仲喺化妝間休息緊，我哋知得太遲。早講嘛！如果唔係一早衝咗埋去睇啦大佬，導演又係，自肥又唔講聲。」

至於今次為ERROR破格演出的孫佳君，對於今次舞蹈演出都有備而戰，她說：「今次拍攝前淨係同排舞老師跳咗個半鐘。本來佢話拍攝嗰日佢會落嚟，但係點知嗰日因為做嘢都落唔到嚟，我都好驚跳得唔好睇。」

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孫佳君續指：「同埋今次係跳Chair Dance, 我哋排舞嗰陣時張櫈唔係現場嗰張，排嗰陣時嗰張細好多跳起来其實容易好多，拍攝嘅時候嗰張櫈高啲大啲所以係難咗，好彩我喺疫情期間有跟Sunny Wong學跳舞。所以都過得去。我未睇個MV，希望大家唔好笑我跳得唔好，哈哈！」

對於今次同ERROR四子合作，孫佳君表示：「同佢哋4個合作，感覺年輕咗，佢哋好可愛，好有Energy又不停講笑，好得意呀佢哋。其實我一直都好想參與MV演出，多謝導演嘅邀請，能夠同四個咁勤力又可愛嘅年青人合作，好Lucky，亦係好難忘嘅體驗。」

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