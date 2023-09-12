【KO便秘】拍拖3個月到男友家過夜　女生便秘痛到入急症結局超暖心

▲ 拍拖3個月到男友家過夜，女生便秘痛到入急症灌腸，怕面對男友尷尬結局超暖心。

不少都市人生活壓力大、飲食不規律，都會產生便秘等腸道問題。台灣有一名女生於網上發文稱，拍拖3個月的紀念日到男友家過夜，不料因便秘到肚痛入急診，結果發現滿肚大便需灌腸，令她感到超尷尬。不過，男友的關懷體貼讓她十分暖心。

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該名女網民日前在Dcard討論區以「男友帶我去灌腸好羞愧」為題發文，指與男友剛拍拖3個月，遂到男友家過夜。由於兩人首次一起生活，她十分重視自己在男友面前的形象。

現在連在男友面前放個屁都不敢，超不好意思在廁所待太久...給他一直去大便的印象。

未料，在大半夜時她的肚子突然超痛，「結果怎麼蹲都蹲個沒啥東西，倒是差點肚子痛死在廁所昏倒」，她形容肚子痛到直冒冷汗，感覺腸子都在扭轉。最後樓主鼓起勇氣告知男友，並被帶往急診室。

樓主一開始以為是腸胃炎或闌尾炎，驚怕因需要做手術而見家長。結果照了X光後，才發現滿肚子大便需要灌腸，「我超想鑽洞躲進去」。隔日，她因為感到尷尬而不敢面對男友，但男友中午回家時還帶了益生菌和粥回來給她，讓她非常感動，「我直接原地再暈船一次」！

這次事件後，樓主每天都努力吃益生菌，「深怕哪一天又跟急診那時一樣又需要灌腸...」惟她上廁所的次數還是少之又少，

雖然現在不太怕丟臉了，還是很怕下次又給男友麻煩。

帖文發出後引起大量網民討論，不少網民都表示曾有類似經歷，「我跟男友在一起一個月的時候就在他面前放屁了...」、「我去男友家有一次吃太油的東西直接在他們家的公廁拉肚子還超大聲，他阿姨都在外面的那種，然後不知道誰還好心的把抽風扇打開，原地社死」；亦有網民提出通便的建議，「玫瑰花茶唯一解」、「除了益生菌請多吃蔬菜多喝水～偶爾生活不便急救的話可以分解茶+地瓜一包+優酪乳，或是家裡可以鮮打一杯蘋果優酪乳加一點點蜂蜜。」

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5類高纖食物防便秘

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）曾於TOPick撰文，指出除了蔬菜外，以下5類食物亦含有豐富纖維，多吃有助保持腸道暢通。

菌類、菇類

蘑菇、冬菇和金菇口感豐富，類似於肉類，它們富含高纖維，而且脂肪含量很低。多吃菇菌類可以增加纖維攝取，從而促進腸道暢通。

糙米飯

糙米飯的纖維含量比白米高出10倍之多，並且含有比白米更豐富的營養素，如維他命B雜等，對身體健康非常有益。不過糙米飯的口感較硬，不是每個人都喜歡那種口感。Kathy就建議市民可按照一份糙米和三份白米的比例，使用電飯煲煮糙米飯。在烹調時，比平常煮白米多加一點水，使口感更柔軟。

益生菌

益生菌是對腸道有益的好菌，可以促進腸道蠕動。而乳酪就是一種很方便的益生菌來源，尤其是低脂乳酪，非常適合正在減肥的人士食用。

燕麥

燕麥含有豐富的水溶性和非水溶性纖維，不但能夠幫助排便暢通，還有助於降低膽固醇。但要注意的是，很多市面上販售的燕麥會加入煉乳、全脂牛奶和糖，使其熱量急速上升。所以我建議大家選購原粒的純燕麥，自己在家中使用低脂或脫脂牛奶烹調。

水果

水果含有豐富的纖維，Kathy就最推薦番石榴，其次是蘋果（連皮吃）、橙，以及奇異果。這些水果不僅容易食用，而且含高纖維，對身體非常有益。但如果正在減肥，就不建議吃牛油果和榴槤，儘管它們都含有豐富的纖維，但同時熱量亦非常高；每100克牛油果和榴槤的熱量分別為160和147卡路里，相當於同樣重量的番石榴的2.4倍和2.2倍。

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責任編輯：羅嘉欣