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【大劉千金】甘比罕晒孻女正面照　Josie著媽媽溫暖牌可愛為食樣曝光

娛樂 12:04 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

富商劉鑾雄（大劉）的太太陳凱韻（甘比）罕有晒出孻女劉秀兒（Josie）的正面照片。

富商劉鑾雄（大劉）的太太陳凱韻（甘比）最近熱愛手作玩意，親自編織冷衫冷袋等，更為孻女劉秀兒（Josie）織了一件靚靚Top。

甘比難得貼出孻女的正面照片，齊陰長髮造型配上媽媽親手編織的溫暖牌，可愛度爆燈！

【貼地女首富】甘比親手鈎織包包獲網民讚接地氣　陳凱韻分享3大平民式育兒心得

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甘比罕晒孻女正面

甘比最近罕有地分享孻女Josie的正面照片，臉尖尖的Josie一頭齊陰黑髮穿上由媽媽親織的藍白色上衣，配襯牛仔裙輕露腰仔，並穿上白色洞洞鞋。

手持朱古力雪糕的Josie似乎很為食，十分可愛！

【青年宿舍】深水埗仲學舍8.18截止申請　甘比上周親自面試問入住原因

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

從娛記躍升為富豪

大劉和甘比育有兩女一子，分別為14歲的長女劉秀樺（Josephine）、10歲的次仔劉仲學 （Joseph Junior）及5歲的孻女劉秀兒 （Josie）。

甘比於2016年結婚嫁給大劉成為其第二任妻子，曾為《蘋果日報》娛樂版記者的她現為華人置業行政總裁兼執行董事，一躍晉身百億富豪之列。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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