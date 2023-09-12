【癌症警號】非經期出血身體現不明瘀青　39歲女以為更年期求醫揭患1種癌

▲ 非經期出血身體現不明瘀青，39歲女以為更年期求醫揭患1種癌。（iStock圖片）

身體上一些細微的異樣，有可能是大病的警號。英國一名39歲女子早前發現有非經期出血的症狀，原本以為只是更年期，直到後來月經周期持續6星期，加上出現疲倦、不明瘀青的症狀，於是求醫檢查，結果竟確診白血病（亦稱血癌）。

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根據英國《每日鏡報》報道，現年39歲的菲爾丁（Jules Fielding）在幾年前開始出現非經期出血的症狀，最初她以為與更年期有關，故未有在意。直到後來，她發現某次月經周期持續6星期，於是決定求醫檢查。

當時，菲爾丁感到疲倦，身體亦出現不明的瘀傷，她接受了多次血液檢查，顯示白血球數量異常，而其他檢查排除了卵巢癌的可能。

其後，她被轉介至當地一間醫院的血液科，最終被診斷為「慢性髓細胞性白血病」（Chronic Myelogenous Leukemia，CML），需抽骨髓檢查，以了解癌症的嚴重程度，並決定治療方針。目前菲爾丁正接受一系列治療，以控制病情。

白血病徵狀

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

血液及血液腫瘤科專科醫生謝偉財曾接受訪問時表示，血癌大致上能分成4種類型，包括急性骨髓性（AML）、急性淋巴性（ALL）、慢性骨髓性（CML）及慢性淋巴性（CLL）。

至於病徵方面，謝醫生表示，由於血癌患者骨髓中未成熟的造血細胞增生，堆積在血液及骨髓，令正常細胞減少，因此常見有4大症狀:

紅血球若足：臉色蒼白疲倦、眼花、氣喘

白血球不足：發燒、抵抗力差易感染疾病

血小板不足：身上出現瘀青、紅點、紫斑及流牙血

淋巴會腫大：可以透過外在觸摸到

至於風險因素，謝醫生指血癌主要是身體基因突變而導致造血細胞變異，大部分病人病因雖然不明，但他指有3大因素會提高有關患病風險：

過去曾接受化療人士：化療殺死癌細胞同時，正常細胞基因亦會受破壞，血細胞變異風險因此提高。

常飲酒：有研究指血癌與酒精息息相關。

帶有家族遺傳基因：家族如一旦有2人以上患血癌，極可能存在隱性患病基因。

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責任編輯：羅嘉欣