日本漫畫大師寺澤武一心肌梗塞離世　生前腦瘤半癱仍堅持創作終年68歲

▲ 寺澤武一

以經典科幻漫畫《哥布拉》（コブラ，或譯《COBRA眼鏡蛇》）聞名的日本著名漫畫家寺澤武一，於9月8日因心肌梗塞過世，終年68 歲。

1955年生於北海道出生的寺澤武一，在 1976年移居東京成手漫畫大師塚治虫門下弟子，於1977年在《週刊少年Jump》發表處女作《哥布拉》，故事奇幻浪漫，在1982年推出電視動畫版，在2010年再度動畫化，之後亦陸續推出動畫電影、OVA和遊戲等，魅力持久不衰。他的其他作品《午夜之眼》、《鴉天狗卡布都》等。

▲ 《哥布拉》

生命鬥士堅持創作

早在80年代開始，寺澤武一已開始使用電腦進行創作，成為日本最早採用電腦繪圖技術的漫畫家之一，在1987年成立自己的公司「寺澤製作」並任社長，1992年開始連載世界首部全CG漫畫《武 TAKERU》。憑其卓越並具前瞻性與的成就，在1995年獲得比利時迪爾比名譽市民勳章。

可是在2003年，寺澤於官方網站自揭在1998年被檢出患惡性腦瘤，並接受手術及化療，可是病情復發，在第二次手術後左側身體癱瘓，因後遺症的關係只能坐在輪椅。不過他仍堅持繼續創作，在2019年推出《眼鏡蛇》的最新作品《COBRA OVER THE RAINBOW》。

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