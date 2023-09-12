【纜車服務】山頂纜車今早技術故障　一度暫停服務約45分鐘　

▲ 今早（12日）山頂纜車因技術故障，服務一度暫停約45分鐘。（資料圖片）

今早（12日）山頂纜車因技術故障，服務一度暫停約45分鐘。運輸署於7時40分宣布，已於早上7時30分暫停纜車服務，其後於8時許恢復正常。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷