【纜車服務】山頂纜車今早技術故障 一度暫停服務約45分鐘 社會 11:13 2023/09/12 分享： 分享： 熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR ▲ 今早（12日）山頂纜車因技術故障，服務一度暫停約45分鐘。（資料圖片） 今早（12日）山頂纜車因技術故障，服務一度暫停約45分鐘。運輸署於7時40分宣布，已於早上7時30分暫停纜車服務，其後於8時許恢復正常。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：梁凱婷 相關文章 【天氣報告】本港驟雨逐漸減少 預測今日短暫時間有陽光 今日 08:52 【天氣報告】本港驟雨逐漸減少 預測今日短暫時間有陽光 【突發意外】30歲仔銅鑼灣燒炭自殺 當場證實不治 今日 09:01 【突發意外】30歲仔銅鑼灣燒炭自殺 當場證實不治 【木板墮下】麗港城廁所天花木板墮下擊中女保安 送院搶救其後回復清醒 今日 11:03 【木板墮下】麗港城廁所天花木板墮下擊中女保安 送院搶救其後回復清醒 你可能感興趣 【天氣報告】本港驟雨逐漸減少 預測今日短暫時間有陽光 今日 08:52 【天氣報告】本港驟雨逐漸減少 預測今日短暫時間有陽光 【突發意外】30歲仔銅鑼灣燒炭自殺 當場證實不治 今日 09:01 【突發意外】30歲仔銅鑼灣燒炭自殺 當場證實不治 【木板墮下】麗港城廁所天花木板墮下擊中女保安 送院搶救其後回復清醒 今日 11:03 【木板墮下】麗港城廁所天花木板墮下擊中女保安 送院搶救其後回復清醒 正能量 兒童健康 交通事故 食用安全 科技產品 運輸署 運輸 服務 纜車 山頂