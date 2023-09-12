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【纜車服務】山頂纜車今早技術故障　一度暫停服務約45分鐘　

社會 11:13 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

今早（12日）山頂纜車因技術故障，服務一度暫停約45分鐘。（資料圖片）

今早（12日）山頂纜車因技術故障，服務一度暫停約45分鐘。運輸署於7時40分宣布，已於早上7時30分暫停纜車服務，其後於8時許恢復正常。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：梁凱婷

 

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