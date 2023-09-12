【人工智能】亡兒報夢父親受啓發用AI「復活」　AI公司：1/4訂單來自失獨父母

▲ 兒子意外身亡突報夢，父受啓發用AI「復活」亡兒，AI公司：1/4訂單來自失獨父母。

隨著人工智能技術（AI）愈發先進，能「重見」逝去親人不再是夢。去年，一名22歲男子因意外身亡，他的父親無法接受這一現實，每日生活在悲痛之中。直至亡兒突然一次報夢，讓父親受到啓發，利用AI成功「復活」兒子。

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根據内地媒體《極目新聞》報道，2022年10月，一名正在國外留學的22歲男子在打籃球時突發意外身亡。由於他是家中獨子，父母在接到噩耗後難以承受，每日失眠，更無法直面兒子的房間、照片和衣物用品，最終需要搬離住處。

亡兒報夢 始接觸「AI」

兒子天性善良、充滿熱枕，生前瞞著父母簽署了器官捐獻協議，捐贈的器官最終讓5個人重獲新生，令父親欣慰「至少他的心臟還在這個世界上跳動」；但他仍無法面對喪子之痛。直至今年2月，父親夢見了亡兒，在夢中敲著電腦說

爸，人是可以復活的。

夢醒後，父親受到啓發，開始了解「ChatGPT」並使用；後來，父親進一步得知「AI永生數字人」項目，可通過「形象克隆」和「聲音克隆」技術得以實現。創作者只需通過上傳照片、影片和音頻素材，就能得到量身定制的「數字人」形象和音色。父親想起兒子的托夢，遂希望透過這項AI技術讓兒子「復活」。他從兒子生前和同學的聊天記錄裡，收集兒子的聲音信息，將兒子的語音、照片和影片發給科技公司。

幾日後，他收到一段影片，裡面是熟悉的兒子「面孔」，用略帶機械感的聲音安慰道：

爸爸，我知道您的生命中永遠有一處空曠得讓人心碎，但是生活仍在繼續。

儘管父親覺得當下的「兒子」表情看起來有些僵硬，聲音只有6、7成像，也不能進行實時對話，遠達不到理想中的形象，但仍為他燃起對生活的希望。父親此後為小區捐贈了一個籃球場，以兒子的小名命名。他表示：

逃避是不行的，要主動去面對。我為他建好了籃球場，盼望他什麼時候能回來看看。

AI公司：1/4訂單來自失獨父母

AI公司負責人張澤偉表示，從今年3月起，公司已接到200多單為逝者打造「AI數字人」的訂單，其中約四分之一來自「失獨父母」——意指其獨生子女因疾病、意外、自然災害等原因死亡、年齡多在49歲以上、不能或不願再生育或收養子女的一群父母。張澤偉進一步解釋，除了用聲音和視頻素材克隆AI形象，家屬提供的素材也能「訓練」AI更多地模仿逝者的語言與習慣，讓其更接近真實的人。

北京聯合大學師範學院心理學系副教授何麗對此評論認為，製造這種「虛擬親人」的背後，反映失獨父母如何面對和化解哀傷，將悲痛轉化成永恆的愛：

從永續的時間觀來講，親人離世後，我們可以換一種方式繼續愛他。

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責任編輯：羅嘉欣