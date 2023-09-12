【令人心酸】遠赴濟州島公園棄9歲兒 内地單親父留信：冀兒子在韓國過更好生活

俗語說「切肉不離皮」，親生骨肉怎捨得離棄？近日一名內地單親爸爸因經濟拮据等問題，迫於無奈下把兒子帶到韓國遺棄，希望兒子在當地的兒童福利機構好好生活成長，更明言自己是「一個失敗的爸爸」，當中透露出無限辛酸。

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綜合內地媒體報導，該名男子是山東人，年約30多歲，他的兒子今年9歲。8月14日，男子帶同兒子到韓國濟州島旅遊，兩人在一間旅館居住數天。後來因為花光旅費而遷出，然後到街頭露宿。

事發當天是8月25日早上，當時兩人在濟州島西歸浦市公園睡覺，男子趁著兒子熟睡中而悄悄離開，遺下了行李及一封信。小孩睡醒後見不到父親的蹤影而大哭，驚動當地工作人員報警求助。事後，警方查看閉路電視找到男子的蹤影，並於翌日以「違反兒童福利法」的罪名把男子拘捕。

男子留下的信件內容是以英文書寫，在當中他表達了對兒子的歉意，因為生活困難才迫不已遺下小孩，在署名也自稱是

一個失敗的爸爸！

在審訊中，男子承認自己生活艱難，由於與妻子已離婚、自身的一些健康問題及經濟狀況陷於困境，所以對於獨力照顧兒子感到吃力。此外，他更認為韓國的韓國兒童福利機構比內地的好，所以希望兒子能留在當地成長。

據報，男子已於7日離開韓國，而他的兒子已經交給內地的親戚照顧。而往後，男子將會在韓國接受法律的制裁。

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責任編輯︰王明芳